Rusya'ya enerji boykotu: Almanya takvimini açıkladı

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Rusya'ya olan kömür, gaz ve petrol bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen Almanya, bu doğrultudaki planını açıkladı. Alman hükümeti, Rus petrolünü yıl sonundan önce, Rus kömürünü de sonbahara kadar terk etmeyi planlıyor.
Almanya'da federal koalisyon hükümeti, Rus kömür, doğal gaz ve petrolünü terk etmeye yönelik planını kamuoyuyla paylaştı. Ekonomi Bakanı Robert Habeck tarafından duyurulan planda, "Bu yılın ortasına kadar, Almanya'nın Rusya'dan petrol ithalatını yarıya indirmeyi ümit ediyoruz. Yıl sonuna kadar da neredeyse tamamen bağımsız olmayı hedefliyoruz" denildi.
Plana göre, Almanya kömür ithalatı bakımından da "sonbahara kadar" Rusya'dan bağımsız olmayı amaçlıyor.
Almanya'nın Rus gazını terk etme hedefininse daha uzun bir sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Habeck, bu hedefine kademeli olarak ulaşmayı planlayan Almanya'nın gaz tedarikinde 2024 yazına kadar büyük oranda Rusya'dan bağımsız hâle geleceğini söyledi.
Almanya, Ukrayna'daki savaş başlamadan önce gaz ithalatının yüzde 55'ini, kömür ithalatının yüzde 50'sini, petrol ithalatının da yüzde 35'ini Rusya'dan sağlıyordu.
Hükümette aynı zamanda Başbakan Olaf Scholz'un yardımcılığı görevini de yürüten Habeck, Ukrayna'yı işgalinden ötürü Batılı devletlerin Rusya'yla ekonomik ilişkilerini kesme politikasında da kısa sürede ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Alman Bakan, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftada, Rusya'dan daha az fosil yakıt ithal etmek ve tedarik tabanımızı genişletmek için tüm ilgili aktörlerle birlikte yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi.
Habeck, Rusya'yla yapılan petrol ve kömür anlaşmalarının yenilenmeyeceğini ve şirketlerin mevcut anlaşmalar sona erdikten sonra başka ortaklıklar bulacağını sözlerine ekledi. Bunun sonucu olarak Rusya'nın Almanya'nın petrol ithalatındaki payının şimdiden yüzde 25'e indiği düşünülüyor. Kömür ithalatının da önümüzdeki haftalarda benzer bir seviyeye inmesi bekleniyor.
Habeck, Rusya'nın Almanya'nın gaz ithalatında savaştan önce yüzde 55 olan payınınsa şu an yüzde 40'a düştüğünü açıkladı.
DW,rtr,AFP,dpa / CÖ,ET
© Deutsche Welle Türkçe
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