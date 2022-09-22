  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung
Herson'da bulunan bu tabelada, "Ruslar ve Ukraynalılar birdir" yazıyorFotoğraf: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde tartışmalı referandumlar

Roman Goncharenko
19 saat önce

Ukrayna'da Rus kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılması konusunda referandumlar düzenleniyor. Süreç 2014 yılındaki Kırım ilhakına benzese de bazı farklar var. Referandumlar uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

https://www.dw.com/tr/rusyan%C4%B1n-kontrol%C3%BCndeki-b%C3%B6lgelerde-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-referandumlar/a-63202479

Rusya, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda işgal ettiği bölgeleri ilhak etme planlarını hızla hayata geçirmeye çalışıyor. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya  bölgelerinde 23 Eylül - 27 Eylül tarihleri arasında eş zamanlı olarak referandumlar gerçekleştirilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında Moskova'nın sandıktan çıkan sonuçları tanıyacağını söyledi.

Kırım süreciyle benzerlikler

2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiğinde olduğu gibi, Rusya konuya dahil değilmiş gibi görünmeye çalışıyor. Referandumları duyuran, Moskova'nın başa getirdiği, Rusya ordusu tarafından desteklenen yerel Ukraynalı politikacılar oldu. Tıpkı 8 yıl önce Kırım'da olduğu gibi, oylamanın tarihi öne çekildi; daha önce seçimin 4 Kasım tarihinde düzenleneceği açıklanmıştı. Ukrayna'da bölgesel referandumlar yasak. Kırım'da olduğu gibi seçimler bağımsız gözlemciler tarafından izlenmeyecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı PutinFotoğraf: AdrienFillon/ZUMA Wire/IMAGO

"Evet" ya da "hayır"

Kırım süreciyle benzerlikler olduğu gibi, farklılıklar da mevcut. Donetsk ve Luhansk'ta 2014 yılından beri fiilen Rusya kontrolünde bulunan ayrılıkçı "halk cumhuriyetleri" bulunuyor. Putin, bu bölgeleri Şubat ayında başlattığı Ukrayna işgalinden önce bağımsız devlet olarak tanımıştı. Herson ve Zaporijya bölgeleri ise Rusya tarafından kısmen ya da neredeyse bütünüyle, Ukrayna işgali başladıktan sonra ele geçirildi. Her dört bölgede de çatışmalar hâlâ devam ediyor. Henüz birkaç gün önce işgal edilen Harkiv’in doğu bölgelerinde de bir referendum planlandı ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısı bu fikri altüst etmiş gibi duruyor.

Rus medyası, referandumlarda halka sorulan sorularda bölgesel farklılıklar olabileceğini bildiriyor. Donetsk ve Luhansk’da gerçekleştirilecek referandumda sadece bir soru sorulacak, Rusya Federasyonu'na katılmaya  "evet” ya da "hayır” cevabı verilecek.

Herson ve Zaporijya'da ise, seçmene üç soru sorulacak ve yine sadece "evet” ya da "hayır” cevabını vermek mümkün olacak. Bu sorular, "Ukrayna'dan ayrılmak istiyor musunuz?, Bağımsız bir devlet kurulmasını istiyor musunuz?, Rusya Federasyonu'na katılmak istiyor musunuz?” şeklinde olacak.

Oylamalar, yüzde binlerce Ukraynalının 2014 yılından beri bulunduğu Rusya'da da yapılacak. Ancak milyonlarca Ukraynalı da bu bölgeleri terk ederek Kiev'in kontrolündeki bölgelere ya da yurt dışına sığındı.

Elektronik oylama mümkün olmayacak.  Zaporijya bölgesindeki Rus yetkili Yevgeni Balitski'nin verdiği bilgilere göre, polis eşliğinde hareket edecek olan seçim gruplarının Zaporijya bölgesinde ev ziyaretleri yapması planlanıyor.

Rusya'nın hedefleri

İlhak sürecinin tamamlanmasının ardından, Donetsk ve Luhansk bölgesindeki savaşçılar, merkezi Rus ordusuna dahil olacak. Moskova ayrıca Herson ve Zaporijya'dan da gönüllüleri orduya almak istiyor. Yeni bölgelerin Rus toprağı haline getirilmesi, Salı günü eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in de açıkladığı gibi, Rusya'ya "müdafaa amacıyla tüm güçleri” kullanma izni verecek. Bazı gözlemciler, bunu nükleer silahları kullanma tehdidi olarak yorumluyor. Ancak, geçen ay Kırım'daki bir Rus askeri havalimanına Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırı, Rusya'dan ivedi bir tepkiyle karşılaşmadı.

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Brüssel Europäische Flaggen am EU-Hauptsitz

AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

AB, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor. Türkiye de Ukrayna'nın doğusunda düzenlenmesi planlanan referandumları "yasadışı" olarak niteledi.
Politika
23 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'da kısmi seferberlik: 300 bin yedek askere çağrı

Rusya'da kısmi seferberlik: 300 bin yedek askere çağrı

Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker göreve çağrıldı. Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı değil Batı'ya karşı da savaştığını söyledi.
Politika
21 Eylül 2022

Luhansk'tan Rusya'ya katılmak için referandum sinyali

Luhansk'tan Rusya'ya katılmak için referandum sinyali

Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın siyasi lideri Paseçnik yakın bir tarihte Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyebileceklerini açıkladı.
Politika
27 Mart 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rus vicdani retçilere Almanya'ya sığınma teklifi

Politika
17 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sedat Peker

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Hukuk ve Adalet
14 saat önce
20 ve 5 liralık banknotlar

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomi
16 saat önce
Russland Kreditkarte Mir

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Ekonomi
18 saat önce
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung

Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde tartışmalı referandumlar

Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde tartışmalı referandumlar

Çatışmalar
19 saat önce
Mahsa Amini İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

Hukuk ve Adalet
22 Eylül 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
21 Eylül 2022
Ana sayfaya dön