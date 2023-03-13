Rusya'dan tahıl anlaşmasının uzatılmasına 60 günlük onay

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının ikinci kez uzatılmasına 60 günle sınırlı olması şartıyla yeşil ışık yaktı.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasına onay verdiği bildirildi. Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Mart Cumartesi günü sona erecek anlaşmanın 60 günle sınırlı olmak üzere uzatılmasını önerdiklerini belirtti. Verşinin Cenevre'deki görüşmelerin "kapsamlı ve samimi" bir ortamda geçtiğini, ancak Rusya'nın tarım ihracatı önündeki kısıtlamaların sürdüğünü kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ve Rus yetkililerin katılımıyla bugün yapılan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması görüşmelerine, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffith ile BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da katıldı.

İstanbul'da imzalanan anlaşma

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022 tarihinde Ukraynalı ve Rus temsilcilerin katılımıyla, İstanbul'da imzalanan dört aylık anlaşma, geçen yıl Kasım ayında dört ay daha geçerli olacak şekilde uzatılmıştı. Ukrayna, anlaşmanın en az bir yıllığına uzatılmasını istiyordu. Anlaşma kapsamında bugüne dek, BM verilerine göre 24,1 milyon ton Ukrayna tahılı, Karadeniz limanlarından dünya piyasalarına taşındı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev'de tahıl koridoru anlaşmasının önemine vurgu yaptı Fotoğraf: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Moskova'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, anlaşmanın uzatılması fikrine kuşku ile bakıldığı yönünde mesajlar verilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmada yer alan, Rus tahıl ve gübresi ihracatının da güvence altına alınmasına yönelik maddenin uygulanmadığını belirterek "(Anlaşma) paketinin sadece yarısı uygulandığında, uzatma konusu oldukça karmaşık hale geliyor" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, geçen Salı günü ziyaret ettiği Kiev'de, tahıl koridoru anlaşmasının devamının büyük önem taşıdığını, bu anlaşma sayesinde küresel gıda fiyatlarının düşürüldüğünü ve özellikle gelişmekte olan ülkelere yardımcı olunduğunu belirtmişti.

Reuters,AFP / ET,BK