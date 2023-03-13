  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Karadeniz'de, Kilyos açıklarında Ukrayna tahılı taşıyan gemiler - (02.11.2022 / İstanbul)
Karadeniz'de, Kilyos açıklarında Ukrayna tahılı taşıyan gemilerFotoğraf: Umit Bektas/REUTERS
PolitikaRusya

Rusya'dan tahıl anlaşmasının uzatılmasına 60 günlük onay

2 saat önce

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının ikinci kez uzatılmasına 60 günle sınırlı olması şartıyla yeşil ışık yaktı.

https://p.dw.com/p/4OcuI

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasına onay verdiği bildirildi. Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Mart Cumartesi günü sona erecek anlaşmanın 60 günle sınırlı olmak üzere uzatılmasını önerdiklerini belirtti. Verşinin Cenevre'deki görüşmelerin "kapsamlı ve samimi" bir ortamda geçtiğini, ancak Rusya'nın tarım ihracatı önündeki kısıtlamaların sürdüğünü kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ve Rus yetkililerin katılımıyla bugün yapılan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması görüşmelerine, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffith ile BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da katıldı.

İstanbul'da imzalanan anlaşma

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022 tarihinde Ukraynalı ve Rus temsilcilerin katılımıyla, İstanbul'da imzalanan dört aylık anlaşma, geçen yıl Kasım ayında dört ay daha geçerli olacak şekilde uzatılmıştı. Ukrayna, anlaşmanın en az bir yıllığına uzatılmasını istiyordu. Anlaşma kapsamında bugüne dek, BM verilerine göre 24,1 milyon ton Ukrayna tahılı, Karadeniz limanlarından dünya piyasalarına taşındı. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev'de tahıl koridoru anlaşmasının önemine vurgu yaptı - (08.03.2023)
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev'de tahıl koridoru anlaşmasının önemine vurgu yaptıFotoğraf: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Moskova'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, anlaşmanın uzatılması fikrine kuşku ile bakıldığı yönünde mesajlar verilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmada yer alan, Rus tahıl ve gübresi ihracatının da güvence altına alınmasına yönelik maddenin uygulanmadığını belirterek "(Anlaşma) paketinin sadece yarısı uygulandığında, uzatma konusu oldukça karmaşık hale geliyor" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, geçen Salı günü ziyaret ettiği Kiev'de, tahıl koridoru anlaşmasının devamının büyük önem taşıdığını, bu anlaşma sayesinde küresel gıda fiyatlarının düşürüldüğünü ve özellikle gelişmekte olan ülkelere yardımcı olunduğunu belirtmişti.

Reuters,AFP / ET,BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Diyarbakır'da 2015'te Hizbullah yanlılarının düzenlediği protesto gösterisinden

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Terörizm41 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Seçime doğru: Ankara'da ittifak denklemleri

Seçime doğru: Ankara'da ittifak denklemleri

Politika4 saat önce
TBMM Genel Kurulu

AKP'li vekiller: 6284'de geri adım atılmayacak

AKP'li vekiller: 6284'de geri adım atılmayacak

Politika7 saat önce
Bir asker, bir tankın üzerinde

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı arttı

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı arttı

Politika14 saat önce
Almanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Sorbların "Kuş Düğünü" adını verdikleri bir eğlencesinde kostüm giymiş çocuklar

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Politika12 Mart 2023
Ukraine-Krieg Patronenhülsen in Cherson

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Doğa ve Çevre12 Mart 2023
Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat11 Mart 2023
Ana sayfaya dön