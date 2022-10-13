Rusya'dan tahıl anlaşmasını uzatmama tehdidi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını onaylamayabilecekleri sinyali verdi. Reuters haber ajansına konuşan Gatilov, Moskova'nın BM'ye anlaşmanın uygulanışı konusundaki endişelerini ilettiğini ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmaması durumunda gelecekay anlaşmanıın yenilenmesini reddetmeye hazır olduklarını ifade etti.

Temmuz ayında Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan anlaşmayla, Ukrayna'ya ait üç limandan tahılın dünya pazarlarına taşınması için Karadeniz'de bir koridor oluşturulması kararlaştırılmıştı. Anlaşmanın geçerlilik süresi ilk etapta 120 gün olarak belirlenmişti.

Aynı gün Rusya ile imzalanan ayrı bir anlaşmada ise Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki, Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaynaklı engellerin kaldırılması için çalışılması da karara bağlanmıştı. Batı, Rus gübre ve tahılına doğrudan bir yaptırım uygulamamasına rağmen uluslararası şirketler, yaptırımlar nedeniyle Rus ürünleriyle ilgili taşımacılık ve sigorta işlemlerine yanaşmıyor.

Dünyanın en büyük gübre ihracatçısı

Rusya Ukrayna gibi dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alırken gübre ihracatında dünya lideri konumunda. Söz konusu anlaşma sonrasında Rusya uygulama konusunda defalarca şikayetlerini dile getirmiş, gıda ve gübre satma konusunda hala zorluklar yaşadığını belirtmişti.

Gatilov, verdiği demeçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Çarşamba günü şikayetlerin belirtildiği bir mektup gönderdiklerini açıklayarak, "Rus tarafında, Rus tahıl ve gübrelerinin ihracatı konusunda, bir şey olmadığını görürsek, kusura bakmayın, daha farklı bakmaya başlamak zorunda kalacağız. Tahılların sevkiyatına karşı değiliz, ancak bu anlaşma eşit ve adil olmalı, iki tarafça da adil bir şekilde uygulanmalı” ifadelerini kullandı. BM yetkililerinin Pazar günü Moskova'da anlaşmanın yenilenmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Gatilov, ayrıca Kırım'daki köprüde yaşanan patlamayı "terörist eylem” olarak adlandırdı, "bütün bunlar politik bir çözüme ulaşmayı daha da zor hale getiriyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın buluşma olasılığını "ihtimal dahilinde” bulmadığını söyleyen Gatilov, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri destek nedeniyle ABD'nin de çatışmanın bir parçası haline geldiğini” söyledi.

rtr/AI, BK