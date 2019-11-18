Rusya’dan Türkiye’ye: İstikrar çabalarına zarar verirsiniz

Suriye’nin kuzeyi YPG’den arındırılmadığı takdirde Türkiye’nin yeni bir askeri harekâta başlanabileceği yönündeki açıklamalarına Rusya tepki gösterek, böyle bir adımın bölgede istikrarı sağlama çabalarına zarar vereceği uyarısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Rusya’nın taahhütlerini yerine getirmediği" ve "kuzey Suriye’ye yeni bir operasyon tehdidi" yönündeki sözlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Konaşenkov, Salı günü Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan mutabakata Moskova’nın uyduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya’nın aldığı bir dizi tedbir sayesinde bölgede istikrarın büyük ölçüde sağlandığını söyleyen Konaşenkov, Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceği yönündeki açıklamalar "Türkiye ve Rusya liderlerinin imzaladığı ortak muhtırada öngörüldüğü gibi bölgede gerginliğin giderilmesi yerine gerginliğin artmasına yol açar" dedi.

Çavuşoğlu'nun sözleri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yanı sıra Rusya’nın da mutabakata uymadığını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesine ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakata ilişkin şunları söylemişti: "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekâtı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım."

Türkiye'nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim’de başlattığı askeri harekât üzerine Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de bir mutabakata varılmıştı. Mutabakat, Türkiye’nin Suriye’de sınıra bitişik bölgede, 120 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı kontrol etmesini, bu alanın doğu ve batısında kalan bölgelerin ise Rus ve Suriyeli askerlerin denetiminde olmasını öngörüyor.

Mutabakat kapsamında ayrıca bu bölgelerde yaklaşık on kilometre genişliğindeki bir alanda, Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye, YPG'nin bölgeden tamamen uzaklaşması şartı ile askeri operasyonu durdurmayı kabul etmişti.

DW,Reuters/JD,GA

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