Rusya'dan Hazar Denizi'nde tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı Rus donanmasının Hazar Denizi’nde askeri tatbikata başladığını duyurdu. TASS’ın haberine göre Abşeron Yarımadası’nın kuzeyinde icra edilen tatbikata 6 savaş gemisi, 7 uçak ve yaklaşık 400 asker katılıyor.

Tatbikata katılan dört Rus savaş gemisi Kalibr seyir füzeleri taşıyor. Dağıstan ve Tataristan adlı hücumbotların, Ugliç ve Veliki Ustyug korvetlerinin tatbikat kapsamında atış talimi yapacağı ve çeşitli hedefleri top ve füze ile vuracağı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın "Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerine yönelik tehdit içermediği ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayıcı nitelikte olmadığını" açıkladı. Tatbikatın ana hedefleri arasında "denizdeki ekonomik faaliyetlerin korunması ve savunulması" ile "yasa dışı silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi" sayıldı.

Rus Interfax haber ajansının konuyla ilgili haberinde ise eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Viktor Kravçenko’nun sözlerine yer verildi. Kravçenko Rusya’nın Hazar Denizi’ndeki tatbikatla "bölgede stratejik çıkarları olduğunu göstermek istediği" yorumunu yaptı.

Türkiye'den Ermenistan'a Nahçıvan tepkisi

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ın Nahçıvan’a roket saldırısını kınadı. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

"Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir" ifadesine yer verilen açıklamada "Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır" uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiği ve "sivillere saldırarak savaş suçu" işlediği belirtildi.

Karşılıklı suçlamalar ve yalanlamalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün Ordubad’a Ermenistan tarafından bir roket atıldığını açıklamıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Nahçıvan’a saldırı iddiasını yalanlamıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da iki Ermeni savaş esirinin Azerbaycan birlikleri tarafından infaz edildiğine ait görüntüler içerdiği ileri sürülen videonun Azerbaycan'ın "barbarlığını" ortaya koyduğunu söyledi. Mnatsakanyan "Tüm medeni normları ayaklar altına alıyorlar" diye konuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise videonun sahte olduğunu belirterek "Ermeniler tarafından küresel toplumun ilgisini çekmek için üretildiğini" açıkladı. Bakanlık Azerbaycan birliklerinin uluslararası insani normlara riayet ettiğini savundu.

DW, AP / EC, BK

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