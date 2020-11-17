Rusya'dan Ermenistan'a koşullu yardım vaadi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşın etkilerinin giderilmesi için Ermenistan'a yardıma hazır olduklarını açıkladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün temaslarda bulunan Rus heyetinde yer alan Şoygu, bu yardımın sağlanması için ön koşulun Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması olduğunun altını çizdi.

Ermenistan'daki temaslarının ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı, Dağlık Karabağ'da durumun sakin olduğunu belirterek, ateşkesin denetlenmesi için 2 bin askerden oluşan barış gücünün bölgeye gönderildiğini kaydetti. Şoygu, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ermenistan'a sığınan yaklaşık 7 bin kişinin de evlerine geri döndüğünü aktardı. Şoygu, "Bizim için esas konu kan akıtılmasının engellenmesi" ifadesine vurgu yaptı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir görüşme yaptı

Rus heyette yer alan Rusya Dışişişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ziyaretlerini Rusya'nın Ermenistan hükümetine "destek" mesajı olarak tanımladı. Lavrov, Dağlık Karabağ anlaşması ülke içinde ve dışında "sorgulama çabalarının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ermenistan'dan askeri işbirliğini artırma temennisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Bakan Şoygu ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında Rusya ile askeri alandaki işbirliğinin artırılmasını umduklarını belirtti. "Umarız Rusya ile işbirliğini sadece güvenlik alanında değil, askeri ve teknik alanlarda da geliştirebiliriz" diyen Paşinyan, savaş öncesinde durumun zor olduğunu ama şimdi daha da zorlaştığını ifade etti.

Başbakan Paşinyan açıklamasında, Rusya'nın Ermenistan'ı devamlı desteklediğini de vurguladı. Pek çok Ermeni, Dağlık Karabağ savaşında Moskova'nın kendilerini yarı yolda bıraktığı suçlamasını yöneltiyor.

Ateşkesi denetleyecek Rus askerleri Kelceber bölgesinde konuşlandırılıyor

Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle Paşinyan da büyük baskı altında. Anlaşma sonrasında ülkede şiddet olayları meydana gelmiş, protestolar düzenlenmişti. Göstericiler Paşinyan'ı "vatan haini" ilan etmişti. Paşinyan ise istifa taleplerini ise geri çeviriyor.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de şiddetlenen çatışmalara son verilmesini öngören anlaşmanın 10 Kasım'da imzalanmasının ardından Ermenistan'da başlayan protestolar hükümeti de sarsmış, hafta içinde dışişleri bakanının yanı sıra savunma, sivil savunma ve eğitim bakanları istifa etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmaya uyulmaması halinde bölgede yeni bir savaş çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

"Mehmetçik Azerbaycan'daki görevinin başına gidecek"

Rusya'nın öncülüğünde sağlanan anlaşma ateşkesin yanı sıra Kelbecer, Ağdam ve Laçin rayonlarının Azerbaycan'a verilmesini, ayrıca ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesini de öngörüyor.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ateşkesi denetlemek üzere Azerbaycan'da oluşturulacak Ortak Merkez'de faaliyette bulunması planlanıyor. TBMM Genel Kurulu'nda Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerin yakında gönderileceğini söyledi. Akar Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır" diye konuştu. Rusya ile görüşmeler yapıldığını belirten Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz" ifadesini kullandı.

AFP,dpa,DHA/JD,ETO

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