 Rusya′dan Azerbaycan′a domates yasağı | DÜNYA | DW | 09.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya'dan Azerbaycan'a domates yasağı

Rusya, Azerbaycan'dan yasaklı pestisitler bulunduğu gerekçesiyle domates alımını yasaklıyor. Analistler, yasağın Bakü'de askeri geçit töreninin gerçekleştiği gün yürürlüğe girdiğine dikkat çekiyor.

default

Rusya'da tarım ürünlerini denetleyen kurum olan Rosselhoznadzor, Azerbaycan'dan domates ithalatının, sevk edilen domateslerde pestisit (zararlı tarım ilaçları) bulunduğu gerekçesiyle 10 Aralık'tan itibaren durdurulacağını duyurdu. Açıklamada pestisitlerin yayılmasını önlemek için yasağın gerekli olduğu vurgulandı.

Domates ithal yasağı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer nedeniyle başkent Bakü'de Türk askerleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla askeri geçit tören düzenlediği gün yürürlüğe girmiş olacak.

Domates yasağını "Rusya'nın Azerbaycan'ın zafer törenine verdiği bir yanıt" olarak değerlendiren Bakü Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nden Gubad İbadoğlu, geçit töreninde Azerbaycan'ın Ermeni ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatların da sergileneceğini ve bunların önemli bir bölümünün de Rus yapımı olduğuna dikkat çekti. İbadoğlu, törenin bu nedenle Rus askeri endüstrisini gözden düşüreceği değerlendirmesini yaptı. 

Rus kaynaklarına göre ülkenin dışardan domastes ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Azerbaycan, Rusya'nın en büyük domates tedarikçisi konumunda bulunuyor. Domates, ihracatının büyük bir bölümünü petrol ürünleriyle yapan Azerbaycan'ın ise yurt dışına sattığı malların yüzde 1'ini oluşturuyor.

Rusya, Suriye sınırında 2015 yılında Türkiye tarafından bir Rus askeri jetinin düşürülmesi sonrasında da Türkiye'den domates alımını durdurmuştu.

AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Azerbaycan kayıplarının sayısını açıkladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ölen asker sayısını ilk kez açıkladı. Savunma Bakanlığı çatışmalarda 2 bin 783 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Şuşa kentinin alındığı 8 Kasım milli bayram ilan edildi.  

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.  

Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı

Türkiye Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzaladı. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.  

Benzer içerik

Symbolbild Russland Türkei Flaggen

Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı 01.12.2020

Türkiye Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzaladı. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Senatssaal Saal Frankreich Paris

Fransız Senatosu: Dağlık Karabağ tanınsın 25.11.2020

Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması için Fransız Senatosu'nda oylanan karar teklifi kabul edildi.

Türkei Rede Präsident Erdogan vor der AK Partei

Erdoğan: Barış ve istikrar Ermenistan'ın da yararına olacak 03.12.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da yeni bir döneme girildiğini, kalıcı barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını söyledi. Erivan'da ise göstericiler Başbakan Paşinyan'ın istifası talebiyle yeniden sokaklarda.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Af Örgütü: Pandemi hak ve özgürlüklere darbe indirdi

Af Örgütü, salgının aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede hak ve özgürlüklere büyük darbe indirdiğine dikkat çekti. Raporda Türkiye'de basın özgürlüğünün pandemiden etkilendiğine işaret ediliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  