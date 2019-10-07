 Rusya′dan ″Adana Mutabakatı″ çıkışı | DÜNYA | DW | 16.10.2019

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DÜNYA

Rusya'dan "Adana Mutabakatı" çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye arasında Adana Mutabakatı çerçevesinde bir işbirliğini desteklediklerini söyledi. Lavrov, Esad rejimiyle Kürtler arasında diyaloğun somut sonuçlar vermeye başladığını kaydetti.

Moskau PK Außenminister Lawrow (Imago/TASS/M. Pochuyev)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye güçleri arasında sınırda yapılacak bir güvenlik işbirliğini Moskova‘nın destekleyeceğini açıkladı.

Lavrov, Rus medyasına yansıyan açıklamalarında, Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye orduları arasındaki işbirliğinin 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu. Mutabakat güvenlik alanında işbirliği ve karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını da içeriyor. Mutabakat sonrası Suriye topraklarından çıkarılan PKK lideri Abdullah Öcalan Rusya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da yakalanarak 1999 yılında Türkiye'ye götürülmüştü.

Kürtlerle anlaşma

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca, Suriye hükümetiyle Suriyeli Kürtler arasında diyaloğun somut sonuçlar vermeye başladığını da söyledi. Lavrov, Suriye hükümeti ve Kürtler arasında bir anlaşma yapılmasını ve Türkiye‘nin operasyonunu takiben bu anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini de söyledi.

Lavrov, Batılı ülkeleri ise "Suriyeli Kürtleri ayrılıkçılığa ve Arap kabilelerle çatışmaya iterek Suriye devletini zayıflatmaya çalışmakla" suçladı.

DW/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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