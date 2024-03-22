Rusya'da LGBT aktivizmi kara listeye alındı

Rusya Mali İzleme Servisi, "uluslararası LGBT hareketini" terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti. LGBT hareketi geçen yıl Rusya'da Yüksek Mahkeme tarafından "aşırılıkçı" ilan edilmişti.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) "uluslararası LGBT sosyal hareketi ve yapısal öğelerini" terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rosfinmonitoring'in bu listedeki kişi ve kuruluşların banka hesaplarını dondurma yetkisi bulunuyor. Ancak "uluslararası LGBT hareketini" listeye ekleyen kurumun internet sitesinde, bu adımla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da örgütün ismine yer verilmedi.

Söz konusu listede; El Kaide, ABD teknoloji devi Meta ve geçen ay cezaevinde ölen Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin iş birlikçisi olmakla suçlanan şahıslar dâhil 14 bini aşkın kişi ve kuruluş bulunuyor.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) logosu Fotoğraf: Peter Kovalev/Tass/dpa/picture alliance

Rusya'da geçen Kasım ayında Yüksek Mahkeme LGBTQI+ hareketini "aşırılıkçı" olarak sınıflandırmıştı. Mahkeme, bu kararla kimleri ya da hangi grubu kastettiğini belirtmedi ancak LGBTQI+ aktivizmini ülke genelinde yasakladı.

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu savaşı Batı'ya ve Batılı düşünce yapısına karşı bir çatışma alanı olarak kullanıp muhafazakâr bir çizgi benimsedi.

Rusya, 2022 yılında çocuklardan sonra yetişkinler arasında da eşcinsel propagandasını yasakladı. Böylece "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin" kamuoyunda ve medyadaki her türlü temsili yasa dışı ilan edildi.

Rusya'da mahkeme önceki gün de bir eşcinsel barının iki çalışanını tutukladı. Bu kişilerin "aşırılıkçı örgüt" kurmakla suçlandığı dava, Yüksek Mahkeme'nin LGBTQI+ faaliyetlerini yasaklayan kararından sonra bu bağlamda yaşanan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Rosfinmonitoring geçtiğimiz haftalarda da Ukrayna işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Kremlin'in politikalarını eleştiren eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'u aynı listeye eklemişti.

DW,AFP,Reuters/CÖ,BK

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