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PolitikaRusya

Prigojin öldü mü?

24 Ağustos 2023

Rusya'da Haziran ayında askeri yönetime karşı isyan başlatan Wagner grubu lideri Prigojin'in dün Moskova yakınlarında düşen uçakta ölüp ölmediği konusunda belirsizlik sürüyor.

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Rusya'nın Tver bölgesine düşen özel uçağın yolcu listesinde Prigojin'in adı da yer alıyor.
Rusya'nın Tver bölgesine düşen özel uçağın yolcu listesinde Prigojin'in adı da yer alıyor.Fotoğraf: Investigative Committee of Russia/Handout/REUTERS

Rusya'da dün düşen özel uçakta yolcu listesinde adı geçen Wagner grubu lideri Yevgeniy Prigojin'in akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Rusya'da sivil havacılıktan sorumlu Federal Hava Taşımacılığı Dairesi (Rosaviatsiya), uçakta 3 mürettebat ve yedi yolcu bulunduğunu, yolcular arasında Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile üst düzey komutan Dimitri Utkin'in adının da bulunduğunu açıklamıştı. Ancak akşam saatlerinden bu yana Rus resmi makamlarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı bir etkinlikte konuya hiç değinmemesi dikkat çekti.

Özel uçak hizmetleri sunan MNT-Aero şirketine ait uçağın, Moskova'nın 200 kilometre kuzeybatısındaki Tver bölgesinde yere çakılarak infilak ettiği, uçakta bulunan 10 kişiden hepsinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olayla ilgili Havacılık Dairesi'nin yanı sıra Federal Soruşturma Komisyonunun da soruşturma başlattığı bildirildi.

Rosaviatsiya'nın açıklamasında, Moskova'dan St.Petersburg'a giderken düşen Embraer-135 tipi özel jetin kurallara uygun bir şekilde düzenlenmiş uçuş iznine sahip olduğu kaydedildi.

Grey Zone: Prigojin düşen uçakta öldü

Wagner ile bağlantılı Telegram kanalı Grey Zone, Prigojin'in düşen uçakta öldüğünü bildirdi, "kahraman" ve "vatansever" olarak nitelendirdiği Prigojin'in "Rusya'ya ihanet edenler" tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Wagner grubu lideri Yevgeniy Prigojin
Wagner grubu lideri Yevgeniy PrigojinFotoğraf: Press service of "Concord"/REUTERS

Prigojin'in düşen uçakta bulunduğu ve öldüğü yönündeki haberlere ilk tepki ABD ve Ukrayna'dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden, kazanın arkasında Putin'in olduğu yönündeki iddialarla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım. Rusya'da arkasında Putin'in olmadığı pek bir şey olmaz. Ama yanıtı bilecek yeterli bilgiye de sahip değilim" açıklaması yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başdanışmanı Mikhail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın düşmesi olayını "Putin'in 2024 seçimleri öncesinde Rus elitlerine verdiği mesaj" olarak nitelendirdi ve "Dikkatli olun. Sadakatsizlik ölüm demektir" ifadesini kullandı.

Prigojin'in emrindeki paralı askerler 23-24 Haziran tarihlerinde ülkenin güneyinden harekete geçerek başkent Moskova'ya doğru hızla ilerlemiş, Prigojin isyanın "yozlaşmış" ve "beceriksiz" olarak tanımladığı Rus askeri yönetimini hedef aldığını belirtmişti. "Rus kanı dökülmesini önlemek" gerekçesiyle kısa süre içinde isyanı sona erdiren Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Moskova ile yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a gitmişti. Son olarak Pazartesi günü Prigojin'i Afrika'da gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti.

DW,AFP,rtr/BK,TY

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