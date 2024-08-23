  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
SuçRusya

Rusya'da gardiyanları rehin alan mahkumlar öldürüldü

23 Ağustos 2024

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki yüksek güvenlikli hapishanede gardiyanları rehin alan ve dördünü öldüren mahkumlar keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü.

https://p.dw.com/p/4jqHH
Rus polisi (Arşiv fotoğrafı)
Rus polisi (Arşiv fotoğrafı)Fotoğraf: Str/REUTERS

Rusya'nın Volgograd bölgesinde yüksek güvenlikli bir cezaevinde gardiyanları rehin alan mahkumların öldürüldüğü bildirildi.

Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı, keskin nişancıların Cuma günü bir cezaevinde gardiyanları rehin alan ve kendilerini IŞİD mensubu olarak tanıtan dört mahkûmu etkisiz hale getirdiğini ve tüm rehinelerin kurtarıldığını bildirdi. 

Moskova'nın 860 kilometre güneydoğusunda yer alan Surovkino'daki cezaevinde yaşanan şiddet olaylarının ayrıntıları ve mahkumların nasıl rehin alındıkları ise belirsizliğini koruyor. 

Dört gardiyan öldü

Rus Federal Cezaevi Dairesi, dört mahkûmun sekiz gardiyanı ve dört mahkûmu rehin aldığını açıkladı. Açıklamada, saldırganların gardiyanlardan dördünü bıçakladıkları, üçünün olay yerinde, dördüncüsünün ise daha sonra hastanede öldüğü belirtildi. Diğer üç gardiyanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, mahkeme kayıtlarına göre öldürülen mahkumların Tacikistanlı olduklarını duyurdu.

IŞİD Horasan şüphesi

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırganlardan biri IŞİD üyesi olduklarını söylüyor ve hapishanenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ediyordu. Videoda en az dört üniformalı görevlinin yerde kanlar içinde yattığı görülüyordu.

IŞİD'in Horasan kolu yakın dönemde Rusya'da kanlı terör eylemleri gerçekleştirmişti.
Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada olayın disiplin komitesi toplantısı sırasında yaşandığı kaydedildi.

Surovikino kasabasındaki hapishanede bin 200'den fazla erkek mahkum bulunuyor.

DW / TY,BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cep telefonunda Psiphon uygulaması görünüyor

Size Psiphon'la güvenilir bir VPN hediye ediyoruz!

Size Psiphon'la güvenilir bir VPN hediye ediyoruz!

İnternette erişim engellerine takılmadan gezinmek ister misiniz? Bunu hiçbir ücret ödemeden size hediye edeceğimiz Psiphon ile yapabilirsiniz.
Basın özgürlüğü6 Ağustos 2024
Kursk bölgesinde ilerleyen Ukrayna kara birliklerinin imha ettiği bir Rus tankı - (16.08.2024)

Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Ukrayna Seym Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Kursk bölgesinde stratejik öneme sahip bir viyadüğü bombaladı. Saldırının "insani olmadığını" ifade eden Moskova, sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.
Çatışmalar17 Ağustos 2024
Çocukları ile seyahat eden Afgan kadınlar

Taliban'la 3 yıl: Kadınlar diplomatik çıkarlara feda mı edildi?

Taliban'la 3 yıl: Kadınlar diplomatik çıkarlara feda mı edildi?

Afganistan'da yönetimi üç yıl önce ele geçiren Taliban, kadınları hayatın her alanından dışladı. Baskıcı uygulamalara rağmen rejim uluslararası alanda diplomatik kazanımlar elde ediyor.
İnsan Hakları15 Ağustos 2024