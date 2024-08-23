Rusya'da gardiyanları rehin alan mahkumlar öldürüldü

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki yüksek güvenlikli hapishanede gardiyanları rehin alan ve dördünü öldüren mahkumlar keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü.

Rusya'nın Volgograd bölgesinde yüksek güvenlikli bir cezaevinde gardiyanları rehin alan mahkumların öldürüldüğü bildirildi.

Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı, keskin nişancıların Cuma günü bir cezaevinde gardiyanları rehin alan ve kendilerini IŞİD mensubu olarak tanıtan dört mahkûmu etkisiz hale getirdiğini ve tüm rehinelerin kurtarıldığını bildirdi.

Moskova'nın 860 kilometre güneydoğusunda yer alan Surovkino'daki cezaevinde yaşanan şiddet olaylarının ayrıntıları ve mahkumların nasıl rehin alındıkları ise belirsizliğini koruyor.

Dört gardiyan öldü

Rus Federal Cezaevi Dairesi, dört mahkûmun sekiz gardiyanı ve dört mahkûmu rehin aldığını açıkladı. Açıklamada, saldırganların gardiyanlardan dördünü bıçakladıkları, üçünün olay yerinde, dördüncüsünün ise daha sonra hastanede öldüğü belirtildi. Diğer üç gardiyanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, mahkeme kayıtlarına göre öldürülen mahkumların Tacikistanlı olduklarını duyurdu.

IŞİD Horasan şüphesi

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırganlardan biri IŞİD üyesi olduklarını söylüyor ve hapishanenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ediyordu. Videoda en az dört üniformalı görevlinin yerde kanlar içinde yattığı görülüyordu.

IŞİD'in Horasan kolu yakın dönemde Rusya'da kanlı terör eylemleri gerçekleştirmişti.

Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada olayın disiplin komitesi toplantısı sırasında yaşandığı kaydedildi.

Surovikino kasabasındaki hapishanede bin 200'den fazla erkek mahkum bulunuyor.

DW / TY,BK