 Rusya′da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı | DÜNYA | DW | 28.12.2020

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DÜNYA

Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugünden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceği açıklandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aşı olacağını duyurdu.

Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere uygulanmasına başlandı

Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere uygulanmasına başlandı

Aralık başında 60 yaş altı vatandaşlarına kitlesel aşı uygulamasına başlayan Rusya'da pazartesi gününden itibaren ileri yaştakiler de aşı yaptırabilecek. Başkent Moskova'da 60 yaş ve üzerindekilerin koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Kent idaresi pazartesi gününden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceğini duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı birkaç gün önce Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere yapılabilmesi için de onay vermişti. Daha önce 60 yaşına kadar kullanımına izin verilen aşının, ileri yaştaki kişiler üzerindeki etkilerinin ve bu yaş grubundakilere olası yan etkilerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olacağını açıkladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olacağını açıkladı

Putin de aşı olacak

Son gelişmelerin ardından 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olması mümkün olabilecek. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada Sputnik V'in 60 yaşına kadar kullanımına onay verildiği için henüz aşı olamadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Putin'in aşı olacağını açıkladı. Putin'e ne zaman aşı yapılacağı konusunda tam bir tarih vermeyen Peskov, "Tüm formalitelerin yerine getirilmesini bekliyor" diye konuştu. Peskov ayrıca Putin'in henüz aşı olmamasının Rus aşısına güven konusunda bir etkisi olmadığını savundu.

Rusya Sağlık Bakanlığı kısa süre önce Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere yapılabilmesi için de onay vermişti

Rusya Sağlık Bakanlığı kısa süre önce Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere yapılabilmesi için de onay vermişti

Rusların yarısından fazlası aşı olmak istemiyor

Piyasa araştırma şirketi Lewada'ın yaptığı güncel bir ankete göre, Rusya'da yaşayan vatandaşların yüzde 58'i korona aşısı olmak istemiyor. Ankete katılanların yüzde 38'i ise aşı olmaya hazır olduğunu belirtti. . Ülkede Sputnik V'in kullanımına ise Ağustos ayı ortasında onay verilmişti.

Rusya'da resmi verilere göre pandeminin başlangıcından bu yana üç milyondan fazla kişiye koronavirüs bulaştı. Ancak birçok vakanın tespit edilmediği ve çok sayıda kişinin doktora gitmediğini belirten uzmanlar gerçek rakamın bunun yaklaşık altı katı olduğunu tahmin ediyor. Ülkede son 24 saatte 27 bin 700 yeni vaka kayıtlara geçti. Bugüne kadar ülkede Covid-19 nedeniyle 55 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

dpa/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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