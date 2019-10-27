Rusya: YPG tamamen çekildi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı adlı harekât çerçevesinde Rusya ile Soçi'de sağlanan anlaşma uyarınca YPG'ye çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre TSİ 18.00'da doldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kürt güçlerin Soçi mutabakatı uyarınca boşaltmaları gereken bölgeden tamamen çekildiğini duyurdu.

Resmi temaslarda bulunduğu Ermenistan’da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı" diyerek, bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG güçlerinin bölgeden çekilip çekilmediğinin Rusya ile yapılacak ortak devriyelerle denetleneceğini ifade etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de Soçi’de imzalanan mutabakat uyarınca Kürt milislerin, 150 saatlik ateşkesin ardından, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre uzağına çekilmesi öngörülüyordu.

Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat sonrasında Kremlin’den de YPG’ye tehdit gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kürt güçlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmeyi kabul etmemesi halinde Suriye sınır muhafızlarının ve Rus askeri polisinin de geri çekileceğini ve Kürtleri Türk ordusuyla karşı karşıya bırakacağını söylemişti.

Soçi Mutabakatı'na göre ateşkesin sona erdiği andan itibaren "Barış Pınarı Harekâtı” alanı sınırlarının "batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyelerinin başlaması” öngörülüyor.

Türkiye'nin daha önce ABD ile vardığı mutabakat ise Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölgede güneye doğru 32 kilometrelik bir alanı kapsıyor.

Bu mutabakat ile ilan edilen ilk 120 saatlik ateşkesin süresinin dolmasının ardından ABD'li yetkililer, Kürt kaynaklarına dayanarak tüm YPG milislerinin bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu. Ancak yine de bölgeden zaman zaman çatışma haberleri geliyordu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bundan sonra yine çıkmayan varsa onları da etkisiz hale getireceğiz” ifadesini kullanmıştı.



dpa,DW / ET,AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

