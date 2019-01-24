 Rusya: Venezuela′nın meşru lideri Maduro | DÜNYA | DW | 24.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya: Venezuela'nın meşru lideri Maduro

Venezuela'da yaşanan siyasi krizde Rusya'dan Hugo Chavez'in halefi Maduro'ya destek geldi. Yaşananları "iktidarı gasp etme girişimi" olarak değerlendiren Kremlin, Caracas'taki meşru liderin Maduro olduğunu söyledi.

default

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Rus lider Putin 5 Aralık 2018 tarihinde Moskova'da bir araya gelmişti.

Venezuela'da yaşanan siyasi krizle ilgili Nicolas Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Maduro'nun Venezuela'nın meşru devlet başkanı olduğu belirtildi. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından "iktidarı gasp etme girişimi" olarak nitelendi.

Rusya, krize ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımları da eleştirdi. Kremlin açıklamasında askeri müdahaleye yönelik sözlerin "çok tehlikeli" olduğu vurgulandı.

Önerdiğimiz linkler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet lideri Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı. Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine aldı. (24.01.2019)

Venezuela'da muhalefet lideri Guaido'nun, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası başta ABD olmak üzere birçok devlet kararı tanıdığını açıkladı. Muhalif lider son 10 yıldır siyasetin içinde. (23.01.2019)

Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’yu protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. ABD hükümetinin de Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığı açıklandı. (23.01.2019)

Kremlin'den yapılan açıklamadan birkaç saat önce  Rus Dışişleri Bakanlığından da ABD'ye uyarı geldi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ABD'nin krize askeri olarak müdahil olmasının felaket senaryosunu tetikleyeceğini söyledi. Rus Bakan Yardımcısı, ABD'nin ve diğer ülkelerin Caracas üzerinde baskıyı artırmasını beklediklerini de aktardı. Ryabkov, Venezuela'nın bağımsızlığını korumak için Moskova'nın Caracas'ın yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da uluslararası toplumu eleştirdi. Zaharova, "Venezuela'da yaşananlar, açıkça iktidar değişikliği peşinde olan ilerici uluslararası toplumun, uluslararası hukuk, bağımsızlık ve iç işlerine karışmama alanındaki yaklaşımızı gözler önüne seriyor" dedi. 

Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'da muhalefet lideri Juam Guaido dün kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve çok sayıdaki Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan bu hamlenin ardından petrol zengini Venezuela'da Hugo Chavez'in halefi olarak göreve gelen Nicolas Maduro, Washington ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneği için "Hiçbir şey düşünmüyoruz ama tüm seçenekler masada" demişti.

Video izle 00:22
Şimdi canlı
00:22 dk

Venezuela'da Maduro karşıtı kitlesel protesto yürüyüşü

Çin'den dış müdahale uyarısı

Venezuela'daki krize ilişkin Maduro yönetimini destekleyen ülkeler arasında yer alan Çin'den de bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Çin, Venezuela hükümetinin bağımsızlık ve egemenliğin devamını sağlama çabalarını destekliyor" dedi. ABD'nin Venezuela'ya yaptırım hazırlığına ilişkin Hua, "Dış yaptırımlar ve müdahale genelde durumu daha da zorlaştırıyor ve çözüme yardımcı olmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimde zorluk yaşanan Venezuela'da 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Enflasyonun bu yıl yüzde 10 milyona ulaşmasının beklendiği ülkede Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından Maduro, ikinci dönem için göreve başlamıştı. Seçimleri muhalefetin önemli bir bölümü boykot etmişti.

AFP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuela'da Maduro karşıtı kitlesel protesto yürüyüşü  

Benzer içerik

Venezuela Nicolas Maduro in Caracas

Venezuela'ya petrol yaptırımı ABD'nin gündeminde 24.01.2019

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet lideri Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı. Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine aldı.

Venezuela Juan Guaido, vorläufiger Präsident in Caracas

Venezuela'da Maduro'ya meydan okuyan Guaido kimdir? 23.01.2019

Venezuela'da muhalefet lideri Guaido'nun, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası başta ABD olmak üzere birçok devlet kararı tanıdığını açıkladı. Muhalif lider son 10 yıldır siyasetin içinde.

Papua-Neuguinea Mike Pence beim APEC Treffen

Pence'den Maduro'ya diktatör yakıştırması 22.01.2019

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela'da Çarşamba günkü Maduro karşıtı gösteriler öncesi halka "sarsılmaz destek" verdiklerini söyledi. Muhalefetin yanında olduklarını belirten Pence, Maduro'ya "diktatör" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kim'den ikinci Trump görüşmesi için talimat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ikinci zirvenin hazırlıkları için talimat verdi. İki liderin şubat ayı sonunda bir araya gelmesi bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  