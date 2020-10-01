Rusya ve İran'dan Karabağ'da "yabancı savaşçılar" uyarısı

Rusya ve İran, Pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalara Suriye ve Libya’dan savaşçıların dahil edilmesi konusunda "ciddi endişe" duyduklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldıkları bildirildi. Açıklamada her iki bakanın “devam eden geniş çaplı çatışmalar ile Suriye ve Libya’daki yasa dışı silahlı gruplara mensup savaşçıların (bölgedeki çatışmalara) dahil olması konusunda ciddi endişe duydukları” aktarıldı. Her iki bakanın bölgede ateşkes sağlanması, gerginliğin azaltılması ile kışkırtıcı ve askeri söylemlerin önlenmesi yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan’ın komşularına çağrıda bulunularak bu ülkelerin, çatışan tarafların en kısa zamanda müzakere masasına dönmesi için uygun koşulların sağlanmasındaki önemine dikkat çekildi.

Putin ile Paşinyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Ortadoğu’dan getirilen yabancı savaşçıların Dağlık Karabağ’da çatışmalara dahil olması konusunda “ciddi endişe” duyduklarını bildirdi.

Kremlin'den Cuma günü yapılan açıklamada iki liderin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek "Her iki taraf da, Ortadoğu’daki yasa dışı silahlı gruplara ait militanların (Dağlık Karabağ’da) askeri harekata katıldığına dair ulaşan bilgiler konusunda ciddi endişe duymaktadır” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü bir açıklama yaparak Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini bildirmiş, tüm ülkeleri, "yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye" çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Perşembe akşamı Brüksel'deki Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaptığı açıklamada, Suriyeli "cihatçı gruplar"dan 300 kadar savaşçının Dağlık Karabağ'a yerleştirildiği yönünde istihbarat raporları bulunduğunu belirterek Ankara'dan konuyla ilgili "açıklama" talep etmişti.

"28 Türkiye destekli Suriyeli savaşçı öldü" iddiası

Diğer yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az 28 Türkiye yanlısı Suriyeli savaşçının Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gözlemevi ölenlerin Türkiye'nin "geçen haftadan bu yana Azerbaycan safında savaşması için Dağlık Karabağ'a gönderdiği 850'yi aşkın Suriyeli savaşçı arasında bulunduğunu" iddia etti. Fransız haber ajansı AFP, çatışmalarda ölen üç Suriyeli savaşçının akrabalarının kayıpları teyit ettiğini, sosyal medyada da çatışmalarda ölen dört savaşçıya ait fotoğrafların paylaşıldığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi daha önce Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuş, çoğu "Sultan Murad" ve "El-Emşad" fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli 300'den fazla savaşçının Afrin'den Dağlık Karabağ'a taşındığını öne sürmüştü.

Bu iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı.

AFP,rtr/DÇÜ,BK

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