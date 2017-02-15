Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Rusya'nın başkenti Moskova‘da bir araya geldi. Lavrov, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı ilk görüşmede Rusya ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Moskova ile Berlin arasında iyi bir ilişkinin alternatifinin olmadığını dile getirdi.

Rusya‘nın, Almanya ile daha yapıcı ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Lavrov, görüş ayrılıklarının olduğu güncel konulara atıfta bulunarak, bu temasların göz hizasında ve ilgili ülkelerin çıkarlarının göz önünde bulundurularak gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock da yaptığı açıklamada, "Seyahatimle, Rusya ile ilişkilerin yeni Alman Hükümeti ve şahsen benim için çok önemli olduğuna açıkça işaret etmek istiyorum" dedi.

Baerbock da Rus mevkidaşı gibi, "Moskova ile Berlin arasında istikrarlı bir ilişkinin alternatifi yok" söyleminde bulundu.

Ziyarette heyetler de bir araya geldi

Meçhul Asker Anıtı'na ziyaret

Ukrayna ziyaretinin ardından Pazartesi akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Baerbock, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihsel boyutunun farkında olduğunu belirterek, bu nedenle II. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Meçhul Asker Anıtı'nda çelenk koymanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Baerbock, "Ülkelerimiz arasındaki tarihsel derinlik, aynı zamanda tarihsel acı şimdiki politikacılara ve gelecek nesillere her zaman görevler yüklüyor. Nazi diktatörlüğünün dehşetinden sonra barıştığımız için Rusya halkına sonsuza dek minnettarız" ifadelerini kullandı.

Annalena Baerbock Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu

Moskova - Berlin ilişkileri bir süredir sorunlu bir dönemden geçiyor. Ağustos 2019'da bir Gürcünün Berlin'de öldürülmesininardından mahkeme bir Rusya vatandaşını mahkum etmiş ve Moskova'yı "Devlet terörizmi" ile suçlamıştı. Sonraki, süreçte de iki ülke karşılıklı olarak bazı diplomatları sınır dışı etmişti. Ayrıca Almanya Rusya'yı 2015 yılında Federal Meclis'e yapılan hacker saldırılarından ve Kremlin muhalifi Aleksey Navalni'yi kimyasal madde Noviçok ile zehirlemekten sorumlu tutuyor. Moskova ise Rus kamu yayıncısı RT'nin (Russia Today) Almanca programının Almanya'daki yayınının durdurulmasından rahatsız.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe