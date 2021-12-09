Almanya ile Fransa Ukrayna konusunda hemfikir

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock görevdeki ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Baerbock, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna Krizi ve Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi olasılığı konularında görüş birliği içinde olduklarını dile getirdi..

"Bizim için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği müzakere edilemez" diyen Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin egemenliğini bir kez daha ihlal ederse bunun siyasi ve ekonomik bedelini ağır bir biçimde öder" dedi. Bakan Baerbock diğer yandan amaçlarının askeri çatışmayı önlemek olduğunu ifade etti. Fransız Bakan Le Drian da konuyla ilgili açıklamasında, "Sadece diplomatik yoldan çözüm bulabiliriz ve ikimiz de kişisel olarak bu konuda yoğun bir şekilde angaje olmaya hazırız" dedi.

Le Drian, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son olarak Ukrayna konusunda yapılan görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "naif olmadan" bir çözüm bulunması gerekliliğinin de altını çizdi.

ABD Başkanı Biden, Putin ile video konferansı öncesinde Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirmiş ve Avrupalı liderler bu görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sonlandırmak için Normandiya formatı olarak bilinen müzakerelere devam edilmesini talep etmişti. Normandiya formatı görüşmelerine Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Almanya ve Fransa da katılıyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına bir süredir asker sevkiyatı yapması Ukrayna'da ve Batı'da Putin'in Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi yaratıyor.

Kış Olimpiyatları'nı boykot gündemi

Le Drian - Baerbock görüşmesinde Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi olasılığı konusu da gündeme geldi.

Baerbock bu konuda Avrupa'nın ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ederken, Fransız Bakan da bu görüşe katıldığını dile getirdi. Ancak Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın konuşmasından önce bir açıklama yapan Eğitim ve Spor Bakanı Jean-Michel Blanquer, Paris'in bu tür bir boykota katılmayacağını açıklamıştı.

ABD yönetimi, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları‘nı diplomatik olarak boykot etme kararı aldığını açıklamış; İngiltere, Kanada Yeni Zelanda ve Avustralya da ABD'nin ardından aynı kararı uygulayacağını duyurmuştu. Biden yönetimi, Sincan bölgesinde Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini soykırım olarak nitelendiriyor.

Alman ve Fransız bakanın ayrıştıkları konular da vardı. Yeşiller Partili Baerbock nükleer enerjinin "yeşil" olmadığını belirterek, Fransa'nın nükleer enerjiyi çevre dostu olarak kategorize etme fikrine karşı olduğunu ifade etti.

Paris‘ten Brüksel'e geçecek olan Bakan Baerbock, orada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Baerbock Cuma sabahı da Varşova'ya seyahat ederek Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile buluşacak.

AFP,dpa / SSB,ET

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