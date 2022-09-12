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Fotoğraf: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

Rusya vatandaşlarına vize kolaylığı askıda

33 dakika önce

Rusya vatandaşları bu Pazartesi gününden itibaren Schengen Bölgesi için kolaylaştırılmış vize alamayacak. Rusların vize başvuruları daha sıkı denetlenecek.

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Schengen Bölgesi ülkelerine seyahat edecek Rusya vatandaşları bu Pazartesi gününden itibaren vize kolaylığı uygulamasından yararlanamayacak. AB ile Rusya arasında vize kolaylığı sağlanmasına yönelik olarak imzalanan anlaşma geçen hafta AB tarafından alınan kararla askıya alındı. Alınan kararla Rusya vatandaşlarına vize sayısı önemli ölçüde azalacak. Schengen Bölgesi 22 Avrupa ülkesi ile Avrupa'daki diğer 4 ülkeden oluşuyor.

Rusya ile AB arasında imzalanan vize kolaylığı anlaşmasının askıya alınmasıyla Rusya vatandaşları için 35 euro olan vize işlem ücreti 80 euroya yükseltildi. Ayrıca Rusya vatandaşlarından vize başvurularında talep edilen evrak ve belgelerin sayısı da artırıldı. Bunlara ilaveten çoklu vizeler kısıtlanırken, işlem süresi de uzatıldı.

AB'den Rusya için vize prosedürü

AB Komisyonu Cuma günü, AB ülkeleri için Rusya vatandaşlarına uygulanacak vize işlemleri konusunda kararlaştırılan prosedürü tanıttı. Buna göre, konsoloslukların güvenlik risklerini sıkı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine işaret edilirken, bu bağlamda vize başvurularının reddi ve mevcut vizelerin iptal edilmesinin de mümkün olduğu vurgulandı. Açıklamada vize konusunda devletlere geniş bir takdir yetkisi tanındığı ve başvuruların daha derinlemesine incelenmesi konusunda da yetkili oldukları belirtildi.

Kısıtlamalardan AB vatandaşlarının aile üyeleri, gazeteciler, muhalifler ve sivil toplum temsilcileri ile acil nedenlerle seyahat eden başvuru sahiplerinin ise muaf tutuldukları ifade edildi.

AB ile Rusya arasındaki vize anlaşması 2007'den beri yürürlükte. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından sonra iş insanları, hükümet temsilcileri ve diplomatlar için vize kolaylaştırmaları askıya alınmıştı.

dpa/TY,SB

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