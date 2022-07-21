  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya'nın Lubmin bölgesinde Kuzey Akım 1 tesisi
Fotoğraf: Hannibal Hanschke/File Photo/REUTERS
EkonomiAlmanya

Rusya vanayı kısık açtı

1 saat önce

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle on gün önce durdurulan Rus doğal gazının Almanya'ya akışı yeniden başladı. Ancak yetkililer gelen miktarın kapasitenin yüzde 30'u civarında olduğunu belirtiyor.

https://www.dw.com/tr/rusya-vanay%C4%B1-k%C4%B1s%C4%B1k-a%C3%A7t%C4%B1/a-62546197

Almanya üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gazını taşıyan ve bakım çalışmaları gerekçe gösterilerek Rusya tarafından faaliyetine ara verilen Kuzey Akım 1 boru hattından Perşembe sabahından itibaren yeniden doğal gaz gelmeye başladı. Ancak Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Müller, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'ya ulaşan gazın, söz konusu boru hattının kapasitesinin yalnızca yüzde 30'u oranında olduğunu dile getirdi. Müller mesajında, gün içinde bu oranda bir değişiklik olma ihtimalinin de düşük olduğunu ifade etti:

Kuzey Akım 1 boru hattının faaliyeti, yıllık bakım çalışmaları sebebiyle 11 Temmuz'da 10 günlüğüne durdurulmuştu. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Moskova'ya Batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya'nın bu bakım çalışmasından sonra doğal gaz vanalarını yeniden açıp açmayacağı özellikle doğal gaz ihtiyacının çok önemli bir kısmını bu ülkeden karşılayan Almanya'da başlıca gündem maddelerinden biriydi.

Rus enerji devi Gazprom, bakım çalışmalarından önce Almanya'ya ulaşan doğal gazı, tam kapasitenin yüzde 40'ına düşürmüştü.

 

dpa,Reuters / ET,CÖ

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Irak'ın kuzeyinde topçu atışı sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı - (20.07.2022)

Dohuk bombardımanı: Irak Türk Büyükelçi'yi çağırdı

Politika
44 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukrayna - Polonya sınır kapısı

Yasağa rağmen Ukraynalı erkekler gidiyor

Yasağa rağmen Ukraynalı erkekler gidiyor

Politika
1 saat önce

TBB’den YÖK’e 125 bin davası

TBB’den YÖK’e 125 bin davası

Eğitim
13 saat önce
Silivri'de doğal gaz deposu

Doğal gaz krizi: Türkiye kışa hazır mı?

Doğal gaz krizi: Türkiye kışa hazır mı?

Ekonomi
22 saat önce
Türkei Suruc Bombenanschlag

Suruç Katliamı: Yedi yıldır süren adalet arayışı

Suruç Katliamı: Yedi yıldır süren adalet arayışı

Hukuk ve Adalet
20 Temmuz 2022

Danıştay: Erdoğan’ın takdir yetkisi, denetim yapamayız

Danıştay: Erdoğan’ın takdir yetkisi, denetim yapamayız

Hukuk ve Adalet
19 Temmuz 2022
Temsili foto: Iskartaya çıkarılan eski Hint uçak gemisi INS Vikrant

Brezilya’dan gelecek gemideki tek tehlike asbest değil

Brezilya’dan gelecek gemideki tek tehlike asbest değil

Doğa ve Çevre
19 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön