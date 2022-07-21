Rusya vanayı kısık açtı

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle on gün önce durdurulan Rus doğal gazının Almanya'ya akışı yeniden başladı. Ancak yetkililer gelen miktarın kapasitenin yüzde 30'u civarında olduğunu belirtiyor.

Almanya üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gazını taşıyan ve bakım çalışmaları gerekçe gösterilerek Rusya tarafından faaliyetine ara verilen Kuzey Akım 1 boru hattından Perşembe sabahından itibaren yeniden doğal gaz gelmeye başladı. Ancak Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Müller, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'ya ulaşan gazın, söz konusu boru hattının kapasitesinin yalnızca yüzde 30'u oranında olduğunu dile getirdi. Müller mesajında, gün içinde bu oranda bir değişiklik olma ihtimalinin de düşük olduğunu ifade etti:

Kuzey Akım 1 boru hattının faaliyeti, yıllık bakım çalışmaları sebebiyle 11 Temmuz'da 10 günlüğüne durdurulmuştu. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Moskova'ya Batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya'nın bu bakım çalışmasından sonra doğal gaz vanalarını yeniden açıp açmayacağı özellikle doğal gaz ihtiyacının çok önemli bir kısmını bu ülkeden karşılayan Almanya'da başlıca gündem maddelerinden biriydi.

Rus enerji devi Gazprom, bakım çalışmalarından önce Almanya'ya ulaşan doğal gazı, tam kapasitenin yüzde 40'ına düşürmüştü.

dpa,Reuters / ET,CÖ