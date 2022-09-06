Rusya Ukrayna Savaşı'na harcadığından fazlasını kazanıyor
2 saat önce
Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) raporuna göre Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana enerji ihracatından 158 milyar euro gelir sağladı. En büyük alıcı 85 milyar euro ile AB.
Rusya Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana petrol, doğal gaz ve kömür ihracatından milyarlarca euro gelir elde etti. Finlandiya merkezli bağımsız araştırma enstitüsü CREA'nın (Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi) açıkladığı rapora göre, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'ı takip eden altı ay içinde, fiyatlardaki yükselişin de etkisiyle enerji ihracatından toplam 158 milyar euro kazanç sağladı.
CREA raporu, Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya maliyetinin şu ana dek yaklaşık 100 milyar euro civarında olduğunu ortaya koyuyor.
Finlandiyalı merkez, işgalin kömür, petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırması nedeniyle Moskova'ya karşı daha etkili yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Merkez raporunda, "Fosil yakıt fiyatlarındaki artış, bu yıl ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya'nın önceki yıllardaki gelir seviyesinin çok üzerinde gelir elde ettiği anlamına geliyor" tespitinde bulundu.
CREA'nın raporuna göre salt fosil yakıt ihracatı Rusya bütçesine yaklaşık 43 milyar euro katkı sağladı. Merkez, Rusya'nın bu sayede Ukrayna savaşını finanse edebildiğine işaret etti.
AB hâlâ en önemli müşteri
Merkez raporunda, Avrupa Birliği'nin (AB) fosil yakıt ithalatını son altı ayda büyük ölçüde azaltmasına rağmen Rusya'ya enerji tedariği için 85 milyar euro ödediğine dikkat çekildi.
Finlandiyalı merkezin raporu, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan 24 Ağustos'a kadarki süreyi kapsıyor. Merkez, söz konusu raporu, boru hatları ve gemi ticaretinden elde edilen verilere dayandırarak hazırladı.