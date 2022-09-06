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Rusya'da petrol boru hatlarını işleten kamu şirketi Transneft'e ait tesisler
Fotoğraf: Igor Russak/dpa/picture alliance
EkonomiRusya

Rusya Ukrayna Savaşı'na harcadığından fazlasını kazanıyor

2 saat önce

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) raporuna göre Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana enerji ihracatından 158 milyar euro gelir sağladı. En büyük alıcı 85 milyar euro ile AB.

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Rusya Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana petrol, doğal gaz ve kömür ihracatından milyarlarca euro gelir elde etti. Finlandiya merkezli bağımsız araştırma enstitüsü CREA'nın (Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi) açıkladığı rapora göre, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'ı takip eden altı ay içinde, fiyatlardaki yükselişin de etkisiyle enerji ihracatından toplam 158 milyar euro kazanç sağladı.

CREA raporu, Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya maliyetinin şu ana dek yaklaşık 100 milyar euro civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Finlandiyalı merkez, işgalin kömür, petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırması nedeniyle Moskova'ya karşı daha etkili yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Merkez raporunda, "Fosil yakıt fiyatlarındaki artış, bu yıl ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya'nın önceki yıllardaki gelir seviyesinin çok üzerinde gelir elde ettiği anlamına geliyor" tespitinde bulundu.

CREA'nın raporuna göre salt fosil yakıt ihracatı Rusya bütçesine yaklaşık 43 milyar euro katkı sağladı. Merkez, Rusya'nın bu sayede Ukrayna savaşını finanse edebildiğine işaret etti.

AB hâlâ en önemli müşteri

Merkez raporunda, Avrupa Birliği'nin (AB) fosil yakıt ithalatını son altı ayda büyük ölçüde azaltmasına rağmen Rusya'ya enerji tedariği için 85 milyar euro ödediğine dikkat çekildi.

AB'nin ardından Rusya'ya enerji tedariği için en fazla para ödeyen ülke 34,9 milyar euro ile Çin oldu. Çin'i 11 milyar euro ile Hollanda ve 10,7 milyar euro ile Türkiye takip etti. AB üye ülkeleri arasında Rusya'dan en fazla enerji ithal eden ülke ise Almanya. Merkezin verdiği bilgiye göre Almanya, savaşın başladığı günü takip eden altı ay içinde Rus enerji tedarikçilerine 19 milyar euro ödedi.

Finlandiyalı merkezin raporu, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan 24 Ağustos'a kadarki süreyi kapsıyor. Merkez, söz konusu raporu, boru hatları ve gemi ticaretinden elde edilen verilere dayandırarak hazırladı.

Almanya’da sıkı enerji tasarrufu dönemi başladı

 

dpa, AFP / HT,ET

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