Rusya - Ukrayna savaşı Antalya'da turizmi nasıl etkileyecek?

EkonomiRusya - Ukrayna savaşı Antalya'da turizmi nasıl etkileyecek?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoEkonomi4 saat önce4 saat önceAntalya’da turizm sezonu Rusya ve Ukrayna savaşının gölgesinde yavaş yavaş açılıyor. Turizmden geçimini sağlayanların bazıları yaşanan krizden dolayı tedirgin olsa da alternatif yollar bulunmuş görünüyor.https://www.dw.com/tr/rusya-ukrayna-sava%C5%9F%C4%B1-antalyada-turizmi-nas%C4%B1l-etkileyecek/video-61631466Reklam