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Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Ekonomi

Rusya - Ukrayna savaşı Antalya'da turizmi nasıl etkileyecek?

4 saat önce

Antalya’da turizm sezonu Rusya ve Ukrayna savaşının gölgesinde yavaş yavaş açılıyor. Turizmden geçimini sağlayanların bazıları yaşanan krizden dolayı tedirgin olsa da alternatif yollar bulunmuş görünüyor.

https://www.dw.com/tr/rusya-ukrayna-sava%C5%9F%C4%B1-antalyada-turizmi-nas%C4%B1l-etkileyecek/video-61631466
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