 Rusya-Ukrayna müzakerelerine 1 Nisan′da devam edilecek | Avrupa | DW | 31.03.2022

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Avrupa

Rusya-Ukrayna müzakerelerine 1 Nisan'da devam edilecek

Ukraynalı müzakereci, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere 1 Nisan'da devam edileceğini açıkladı. Rusya, Mariupol'de insani koridor açılacağını duyurdu. Son gelişmeler:

Mariupol

Mariupol

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, salı günü İstanbul'da yüz yüze gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere 1 Nisan'da çevrimiçi olarak devam edileceğini açıkladı. Müzakereci, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i biraraya getirecek bir görüşme önerisini İstanbul'daki heyetlerarası görüşmede bir kez daha Rusya tarafına  ilettiklerini belirtti. Arakhamia, Rus heyetinin bu öneri karşısında, "onaylanmış bir anlaşma taslağı sunulması" koşulunu getirdiğini kaydetti.

Rusya'dan Mariupol'de insani koridor talebi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı ülke vatandaşlarının Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu insani operasyonun başarılı olabilmesi için, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de sürece doğrudan katılımıyla uygulamayı öneriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Rusya, Ukrayna'ya söz konusu ateşkese yazılı bir mesaj ile "koşulsuz uyum" sağlama çağrısı yaptı ve Ukrayna ordusunun da sivillerin taşınacağı otobüsün güvenliğini sağlamasını talep etti.

Ukrayna Hükümeti ise Rusya'nın çağrısının "yeni bir manipülasyon" olarak değerlendirildiğini bildirdi.

"Tahayyül edilemez bir kabus yaşıyorlar"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, perşembe sabahı konuya ilişkin yaptığı açıklamada içlerinde çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu 100 binden fazla sivilin hala Mariupol’da mahsur kaldığını söyledi. "Haftalardır, elektrik, su ve ısınma olmadan sürekli devam eden Rus bombardımanının arasında tahayyül edilemez bir kabus yaşıyorlar" ifadelerini kullanan Baerbock, Rusya’ya siviller için güvenli insani koridor açılması ve gidemeyenler ya da kalmak isteyenler için de insani yardımların iletilebilmesi çağrısı yaptı.

Almanya Rusya'dan euro ile ödeme güvencesi aldı

Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımların ardından Putin'in doğal gazı "dost olmayan" ülkelere ruble karşılığında satma kararı Avrupa'da endişe yaratmıştı. Dün Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’dan doğal gaz ödemelerini Avrupa'nın ruble ile yapmayacağına ilişkin güvence aldıkları belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putin’in ödemelerin Gazprom Bank üzerinden euro olarak gönderilmeye devam edebileceğini ve bankanın söz konusu parayı rubleye çevirebileceğini söylediği belirtildi. Mevcut yaptırımlar Gazprom Bank’a uygulanmıyor. Scholz’un Putin'den konuyu daha iyi anlamak için yazılı bir bilgilendirme istediği belirtildi.

AFP, dpa, rtr / AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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