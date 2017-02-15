Rusya-Ukrayna müzakerelerinde gözler İstanbul'da

Rus ve Ukraynalı heyetler, 10 Mart'ta dışişleri bakanları düzeyinde Antalya'da yapılan görüşmeden sonra yüz yüze görüşmeler için bir kez daha Türkiye'de. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından duyurulan buluşma, Salı günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Kiev, Ukrayna'daki Rus birliklerinin derhal geri çekilmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Moskova ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Ukrayna'nın doğusunda Rus kökenlilerin çoğunlukta olduğu Donbas bölgesindeki Luhansk ve Donetsk "halk cumhuriyetleri"nin bağımsızlığını tanımasını talep ediyor. Rusya, 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın da Rusya toprağı olarak tanınmasında ısrarcı. Kırım, Rus ilhakına rağmen uluslararası toplumca Ukrayna toprağı olarak kabul ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Rus medyasından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafsızlık statüsünü ve Donbas bölgesinde olası bir uzlaşıyı değerlendirmeye hazır olduklarını duyurdu. Zelenskiy buna karşın Ukrayna'nın önceliğinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak olacağını sözlerine eklerken savaşı sonlandıracak anlaşmaya ancak Putin'le yüz yüze görüşmeleri hâlinde varabileceklerini belirtti.

Moskova'dan yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in açıklamalarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise liderler arasındaki olası bir görüşmenin ancak masada tüm temel konulara ilişkin çözüm ışığı görüldükten sonra gerçekleşebileceğini belirtti.

Zelenskiy'in kıdemli danışmanlarından Aleksandır Rodniyanski de İstanbul'daki görüşmeler öncesinde, Ukrayna'nın topraklarından ödün vermeyeceğini vurguladı. BBC Radyo 4'e konuşan Rodniyanski, "Hiçbir toprağımızı vermeye ya da toprak bütünlüğümüz hakkında konuşmaya kesinlikle rıza göstermeyiz" dedi.

ABD: Putin istekli değil

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliyse Putin'in şu an herhangi bir uzlaşı eğiliminde olmadığını savundu. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, isminin açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, "Gördüğüm tek şey, şu aşamada uzlaşmaya istekli olmadığı" ifadesini kullandı.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan bir önceki yüz yüze görüşme, her iki ülkeden dışişleri bakanlarının katılımıyla yine Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşmişti.

Erdoğan'dan "olumlu istikamet" açıklaması

Tarafların İstanbul'daki görüşmeleriyle ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamada bulundu.

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, "Ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın İstanbul'da tekrar bir araya geliyor. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim" diye ekledi.

DW,rtr,dpa/CÖ,BK

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