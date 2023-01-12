Rusya: Ukrayna ile tutsak değiş tokuşu anlaşması yok

Moskova, Türkiye'de yapılan görüşmeler neticesinde Ukrayna ile tutsak değiş tokuşu konusunda anlaşmaya varılamadığını bildirdi. Rus İnsan Hakları Görevlisi Tatyana Moskalkova, Anadolu Ajansı'nın (AA) Çarşamba günü aktardığı her iki taraftan 40 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı yönündeki haberin geçmişte yapılan bir değiş tokuşla ilgili olduğunu dile getirdi.

Moskalkova ile Ukrayna adına Dmitro Lubinez, Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelmiş ve AA, Moskalkova'nın, "İki tarafın karşılıklı olarak 40'tan fazla tutsağın değiş tokuşu konusunda" anlaşmaya vardıklarını duyurduğunu aktarmıştı.

Ankara'da yaptığı açıklamada, "Birileri bazı şeyleri yanlış anlamış" diyen Moskalkova, "Biz geçmişte yaptığımız çalışmaların sonuçları hakkında konuştuk. Bu değiş tokuşlar daha önce yapıldı" dedi. Ukraynalı muhatabı Lubinez ile birbirlerine yaralı askerlerin isimlerinin olduğu listeleri verdiklerini belirten Tatyana Moskalkova, bunun ileride yapılacak olası bir değiş tokuş için bir hazırlık olduğunu ifade etti.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş süresince bugüne dek iki taraf arasında resmi yetkililer nadiren bir araya geliyor. Buna rağmen iki komşu ülke arasında karşılıklı tutsak değiş tokuşu konusunda anlaşma sağlanabildi.

AFP / ET,TY