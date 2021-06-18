Rusya, Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmayı planlıyor

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamalarınıkaldırabileceğini açıkladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Moskova'da video konferans yönetimiyle yaptığı basın toplantısında Türkiye'ye uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Reuters haber ajansına göre Tatyana Golikova, Türkiye'de Covid-19'a karşı alınan önlemlerin iyileştirilmesi nedeniyle Türkiye'ye uçuşları 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatmayı düşündüklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirten Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor" dedi. Golikova, Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Ersoy, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" dedi.

Rusya, 12 Nisan’ta Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran’a kadar kısıtlama kararı almış, daha sonra ise bu kısıtlamaların süresini 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarının kaldırılması turizm açısından önem taşıyor. Geçen yıl pandeminin gölgesinde geçen turizm sezonunda Türkiye'yi yaklaşık 2 milyon Rus turist ziyaret etmişti. 2019'da ise 7 milyonu aşan Rus turistle bir rekor kaydedilmişti. Koronavirüs salgını geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayba neden olmuştu.

Rusya'da Delta varyantı endişesi

Öte yandan Rusya'da enfeksiyon sayıları yeniden artış eğiliminde. Moskova'da korona enfeksiyonlarının sayısındaki yoğun artış nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını taraftarlara kapatma kararı aldı. Ayrıca binden fazla katılımcı ile yapılacak tüm eğlence etkinlikleri yasaklandı. Delta varyantının Rusya'daki vaka sayılarını artmasından endişe ediliyor.

DW, DHA, Reuters/JD, HS

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