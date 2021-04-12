Rusya Türkiye'ye uçuşları sınırlandırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Moskova'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerine çıkan yeni korona vakası sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararını açıkladı.

Alınan karara göre, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlara 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar kısıtlama getirilecek.

Golikova, bu süreçte bazı uçuşların ise devam edeceğini belirtti. Bunların içinde İstanbul'a haftada iki kez yapılacak seferin de bulunduğu açıklandı.

Rusya, aynı tarihler arasında Tanzanya'ya yapılacak uçuşları da askıya almaya karar verdi.

Golikova açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki düzenli uçuşlar karşılıklı olarak haftada iki uçuşla sınırlandırılacaktır. Moskova - İstanbul, İstanbul - Moskova; Rusya Federasyonu tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışını 1 Haziran'a kadar askıya almaları önerilmektedir. Bu tarihten önce satın alınan turların başka yöne değiştirilmesi veya ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye'de bulunan vatandaşlar için hem tatillerine devam etme hem de tahliye uçuşlarıyla uçma fırsatı olacak. Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak. Rostourizm, turistlere yardım etmek için finansal destek de dahil olmak üzere bir önlemler paketi kabul etmesi talimatı aldı. Tanzanya ve Türkiye ile hava uçuşları, oradaki durum istikrar kazanırsa yeniden başlayacak.”

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 11 Nisan'da açıkladığı veriler, 50 bin 678 yeni korona vakasına işaret etmişti. Bakanlık son 24 saatte 237 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

DW,rtr,DHA/CÖ,BÖ

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