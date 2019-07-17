 Rusya: Türkiye’ye savaş uçağı da satabiliriz | DÜNYA | DW | 17.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya: Türkiye’ye savaş uçağı da satabiliriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’yi takdir ettiklerini belirterek, Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerinin sinyalini verdi.

Türkei Ankara Erste Lieferung des russischen S-400 Raketenabwehrsystems (Getty Images)

Önerdiğimiz linkler

Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini neden satın aldı? ABD neden endişeli? NATO ne diyor? İşte altı soruda Türkiye'yi dış politikada zorlayan S-400 krizi: (12.07.2019)

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı devam ediyor. Sistemin parçalarını taşıyan dokuzuncu uçak bugün öğle saatlerinde Mürted Hava Meydanı’na indi. (15.07.2019)

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerini söyledi. Rus Interfax haber ajansına konuşan Borisov, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen hava savunma sistemi S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’den övgüyle bahsetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye’ye savaş uçakları da satabileceklerinin sinyalini verdi. Borisov, konuya ilişkin soruya, "Neden olmasın? Bunun emsali zaten var" diye konuştu.

Borisov, ABD’yi Hindistan'ı da S-400’lerin alımından vazgeçirmeye çalışmakla suçladı.

Trump: F-35’lerin askıya alınması adil değil

Sevkiyatı devam eden S-400’ler konusu Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. NATO’nun "endişeliyiz" açıklamasına ve ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın Türkiye, Rus hava savunma sistemlerinin alımı konusunda geri adım atmamıştı. Bunun üzerine Washington, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "F-35’lere ilişkin kararı adil bulmadığını" belirtmişti. Selefi Obama yönetimini Türkiye'yi S-400'lere mecbur bırakmakla suçlayan Trump, "İçinde bulundukları, çok zor bir durum. Bizim içinde bulunduğumuz da çok zor bir durum. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ne olacağını göreceğiz" diye konuşmuştu.

dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Washington Weißes Haus

Beyaz Saray: Türkiye artık F-35 programının parçası olamaz 17.07.2019

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin S-400 kararından sonra artık F-35 programının bir parçası olmayacağı belirtildi.

USA Präsident Donald Trump vor dem Weißen Haus

Trump: Türkiye F-35 satın alamayacak 16.07.2019

ABD Başkanı Trump, Rusya’dan S-400 satın almasına rağmen Türkiye ile "iyi ilişkileri" olduğunu söyledi. Ancak Türkiye'nin artık F-35 satın alamayacağını açıkladı.

S-400 Luftabwehrsystem

Altı soruda S-400 krizi 12.07.2019

Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini neden satın aldı? ABD neden endişeli? NATO ne diyor? İşte altı soruda Türkiye'yi dış politikada zorlayan S-400 krizi:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara Erste Lieferung des russischen S-400 Raketenabwehrsystems (Getty Images)

Rusya: Türkiye’ye savaş uçağı da satabiliriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’yi takdir ettiklerini belirterek, Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerinin sinyalini verdi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  