 Rusya: Türkiye İdlib’e mühimmat yığdı | DÜNYA | DW | 21.02.2020

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DÜNYA

Rusya: Türkiye İdlib’e mühimmat yığdı

Rusya Türkiye’nin İdlib bölgesine haftalardır askeri teçhizat ve mühimmat yığdığını açıkladı. Açıklamada, yüzbinlerce Suriyelinin İdlib’den Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin İdlib bölgesine haftalardır askeri teçhizat ve mühimmat getirdiği belirtildi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre bakanlık yüzbinlerce Suriyelinin İdlib'ten Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada Türkiye'nin İdlib'den kaçan sivillerin güvenli bir şekilde Suriye hükümet güçleri tarafından kontrol edilen bölgeye girmesi için izin vermesi istendi.

Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'deki durumu dronelar ve farklı kaynaklarla izlediğini kaydetti.

İdlib'de Şubat ayı başından bu yana 15 Türk askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki gerilim tırmandı. Türkiye ve Rusya arasında görüşmeler devam ediyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin her an operasyon düzenleyebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile İdlib konusunda yapılan görüşmelerde henüz istenen noktaya gelinmediğini kaydetti.

Rusya ise Türkiye'ye Suriye'de "teröristlerin eylemlerini desteklemeye son vermesi" çağrısında bulundu. 

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe   

 

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