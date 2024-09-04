Rusya: Türkiye BRICS başvurusunu yaptı, değerlendireceğiz

Türkiye'nin BRICS'e katılımıyla ilgili Rusya'dan "başvuruyu aldık" açıklaması geldi.

TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Yuri Ushakov, "Türkiye tam üyelik başvurusunda bulundu, değerlendireceğiz" dedi.

Hafta başında ABD merkezli yayıncı Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde başvurunun aylar önce yapıldığını kaydetmişti. Dün bu konu sorulan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Üye olmak istediğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli defalar ifade etti. Bu konudaki talebi açıktır. Süreç işlemektedir. Ancak somut bir gelişme yoktur. Somut bir gelişme olursa, BRICS'in aldığı bir karar gibi, sizinle paylaşırız" açıklamasını yapmıştı.

Çelik resmen bir başvuru yapılıp yapılmadığı veya böyle bir adım atıldıysa ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı vermezken, "Somut bir gelişme yok" demekle yetinmişti.

Türkiye'nin üyeliğinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde yapılacak zirvede ele alınacağı belirtiliyor.

Grup en son 1 Ocak 2024'te genişlemeye gitmiş; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri en yeni üyeler olmuştu.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ortaklığında 2006'da BRIC olarak kurulan ve 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını alan örgütün üyeleri kendi aralarında ekonomik işbirliğini artırmayı hedefliyor.

DW / MUK,HT

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