Rusya Türk SİHA'larına talip iddiasına Kremlin'den yanıt

Rusya'nın Ukrayna tarafından da kullanılan "Türk yapımı Bayraktar TB2 tipi SİHA'lara talip olduğu iddiasına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuyla ilgili gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 5 Ağustos'ta Soçi'de yapılacak görüşmede, askeri ve teknik iş birliğinin ele alınacağını söyledi.

"İki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği her zaman gündem maddeleri arasındadır" diyen Peskov, bu tür "hassas" konularda iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin üst seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti.

Peskov daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkesinin İran'dan SİHA alacağı yönündeki spekülasyonların doğru olmadığını ifade etmişti.

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Putin'in Bayraktar'ları birlikte üretmeyi teklif ettiğini söylediği kaydedilmişti. Türk basınına yansıyan haberlere göre, Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Baykar'ın bir fabrikasının kendi topraklarında kurulmasını teklif ettiğini aktardı.

Rusya'nın Türkiye ile birlikte Bayraktar'ları üretmeye başlaması halinde Moskova'nın bir NATO üyesinin askeri tekniğine erişimi olacak. Ukrayna tarafından da kullanılan ve 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar'ların savaşın gidişatında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

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DW,dpa / SÖ,ET