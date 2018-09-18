 Rusya Suriye′ye S-300 yolluyor | DÜNYA | DW | 24.09.2018

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DÜNYA

Rusya Suriye'ye S-300 yolluyor

Suriye'de görev yapan keşif uçağı rejim güçleri tarafından yanlışlıkla düşürülen Rusya, bu ülkeye S-300 hava savunma sistemi kurma kararı aldı.

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Rusya, Suriye rejiminin geçen hafta bir Rus uçağını yanlışlıkla düşürmesi nedeniyle bu ülkeye daha gelişmiş bir hava savunma sistemi göndereceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in talebi üzerine şimdiye kadar Suriye'ye S-300 savunma sistemi kurulmadığı ifade edilirken, güncel gelişmeler ışığında "durumun artık değişti" belirtildi. Sisteminin iki hafta içerisinde kurulması bekleniyor.

II-20 tipi Rus askeri keşif uçağı, İsrail hava saldırısına karşılık veren Suriye'ye ait S-200 füze savunma sistemi tarafından vurulmuştu. Moskova, Rus keşif uçağının Suriye rejim güçleri tarafından yanlışlıkla vurulmasından, dolaylı olarak İsrail'i sorumlu tutmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da İsrail jetlerinin Suriye'deki S-200 sisteminden korunmak için Rus uçakların ardından uçtuğunu açıklamıştı. Rus uçağının düşürülmesi öncesi İsrail'in Suriye'de İran destekli Hizbullah militanlarını hedef alan saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

İsrail ise jetlerinin Rus uçağı düşürülmeden önce İsrail hava sahasına döndüğünü iddia etmişti. Rus uçağının Suriye tarafından yanlışlıkla düşürülmesi nedeniyle 15 Rus askeri hayatını kaybetti.

Suriye'ye S-300 gönderme kararıyla üçüncü bir ülkeyi hedef almadıklarını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, amaçlarının bu ülkedeki askeri personellerini korumak olduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında yeni kurulacak S-300 savunma sisteminin "sebepsiz saldırılardan caydırma amacı" taşıdığı ifade edilirken, S-200 sisteminin dost ve düşman uçaklar arasında ayrım yapamadığına dikkat çekildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada "Bu önlemlerin, askerlerimizi tehdit eden düşüncesiz hareketlerden alıkoyacağına inanıyoruz" dedi. "Suriye'ye S-300 temin etmek Rusya'nın hakkıdır" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov ise yeni savunma sisteminin İsrail ile olan ilişkilerini bozmayacağına inandığını söyledi. 

dpa/AP,MY/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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