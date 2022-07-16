Rus ordusuna saldırıları genişletme emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusu birliklerini denetlemek üzere geldiği Ukrayna'da, birliklere saldırıların genişletilmesi emrini verdi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın konuya dair açıklamasında, "Kiev rejiminin ağır silahlar ve füze saldırılarıyla Donbas bölgesinde ve diğer bölgelerde sivillere ve altyapıya saldırmaya devam etmesinin önüne geçmek amacıyla, Rus ordusunun saldırılarını genişletmesi için gereken talimatlar bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Şoygu, savaşın başlamasından bu yana Rus kuvvetlerini ilk kez geçen Haziran ayında denetlemişti. İkinci kez birlikleri denetlemek üzere bugünlerde Ukrayna'da bulunan Şoygu biri, Syevyerodonetsk ve Lısıçansk bölgelerinin ele geçirilmesinde büyük payı olan Merkez Ordular Grubu Komutanı Albay General (Rus ordusunda en üst düzey general rütbesi) Aleksander Lapin olmak üzere iki kişiye başarı nişan ve madalyası taktı.

Donbas bölgesinde önemli toprak kazanımları elde eden Rus ordusunun, son iki haftadır Ukrayna'nın roketatar saldırıları ile silah deposu ve cephanelikleri vurması sonucu bazı kayıplar yaşadığı öne sürülüyor.

İngiliz istihbaratı: Rusya yanlış bilgilendirme yapıyor

Bu arada İngiliz istihbarat uzmanları, Rusya’nın sürekli olarak Ukrayna'da başarı kazandığına açıklamalarının doğru olmadığını iddia ediyor. Cumartesi günü İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ilerlemesinin hala sınırlı olmaya devam ettiği ve Rusya’nın birkaç gün önce Siversk şehrini aldıklarına dair iddiasının doğru olmadığı belirtildi. "Rusya, doğru olmayan başarı iddialarında daha önce de bulundu" ifadesini kullanan Bakanlık, bunun nedeninin Rusya’daki halka başarı gösterme arzusu olduğu ve askeri birliklerin motivasyonunu artırmak olduğunu savundu. İngiliz uzmanlar, Lısıçansk'tan çekildiklerinden beri Ukraynalı kuvvetlerin Rus saldırılarını başarıyla geri püskürttüğünü belirtti.

Fransız yapımı CAESAR zırhlı obüsünü kullanan Ukraynalı askerler Fotoğraf: IMAGO/Cover-Images

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana İngiliz hükümeti savaşa yönelik düzenli olarak istihbarat raporları yayınlıyor. Moskova ise Londra’yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçluyor.

Savaşta son durum

Savaşın son durumuna ilişkin Cumartesi günü Reuters haber ajansının Ukrayna kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Rus kuvvetleri Ukrayna kentlerine gittikçe artan oranda uzak mesafeden füze saldırısı gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu belirtilirken, başkent Kiev’de hava saldırılarına karşı uyarmak için sirenlerin çaldığı belirtildi.

dpa,rtr / AI,ET