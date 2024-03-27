Rusya saldırıda Batı'nın olası bağlantısını inceliyor

Kremlin, Moskova saldırısını IŞİD'in üstlenmiş olmasına rağmen, Ukrayna ve Batılı devletlerin saldırı ile olası bağlantılarını incelemeyi sürdürüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna yönelik saldırı sonrasında Rusya, Batı'nın saldırı ile bağlantısı olabileceği iddiası ile incelemelerini sürdürüyor. Saldırı ile ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, ABD ve diğer Batılı devletler tarafından "terör saldırılarının olası organizasyonu, finansmanı ve gerçekleştirilmesinin" incelendiğini belirtti.

IŞİD'in Horasan kolunun (IŞİD-H) saldırıyı üstlenmesi ve Rus siyasetçilerin İslamcı teröristler tarafından saldırının düzenlendiği yönündeki açıklamalarına rağmen Moskova, Ukrayna ve Batılı müttefiklerine yönelik suçlamaları da sürdürüyor.

Aleksander Bortnikov Fotoğraf: Pavel Golovkin/AFP/Getty Images

Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksander Bortnikov da bugün yaptığı açıklamada Batılı devletlerin gizli servisleri ile Ukrayna'nın Rusya'da panik yaratmak için böyle bir saldırıya ihtiyaç duyduğunu öne sürdü. Bortnikov, "Moskova'daki konser salonuna yönelik saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var" şeklinde konuştu.

Rus yetkililer terörizm suçlamasıyla başlattıkları soruşturma kapsamında bugüne kadar silahlı saldırıda yer alan dört şüphelinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi tutuklandı. Şüphelilerin Tacikistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Zaharova: IŞİD'in bu kapasitede olduğuna "inanmak çok güç"

Hayatını kaybedenlerin sayısının 140'a yükseldiği, toplam 360 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, üzüntü ifade eden mesajlara Rusya'nın teşekkür ettiğini söylerken, saldırının arkasında IŞİD'in olduğundan duyduğu kuşkuyu da dile getirdi. Zaharova, IŞİD'in konser salonuna yönelik bu saldırıyı düzenleyecek kapasitede olduğuna "inanmanın çok güç olduğunu" söyledi.

İngiltere: Tamamen saçmalık

Paris ve Washington hükümetleri, saldırıdan IŞİD'in sorumlu olduğuna dair istihbarat bilgilerine sahip olduklarını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Crocus Konser Salonu'na yönelik saldırıya ilişkin olarak Batı ve Ukrayna'ya dair Rusya'nın iddialarının tamamen saçmalık olduğunu vurguladı. Cameron, saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğine dair ABD'den gelen açıklamaları desteklediklerini ifade etti.

Reuters,DW / JD,ET

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