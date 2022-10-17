Rusya Kiev'i İHA'larla vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. İnsanların işe ve okula gittiği sabah saatlerindeki saldırılarda yaşanan patlamalar, kentin kalabalık bölgelerinden Şevçenski'de gerçekleşti. Saldırıların ardından bazı binaların yandığı görüldü.

Saldırılarla ilgili açıklamada bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da sivillerin yaşadığı bazı binaların zarar gördüğünü ve en az iki kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "kamikaze İHA'ları ve füzelerle tüm Ukrayna'ya saldıran düşmanın gece gündüz sivil halkı terörize ettiğini" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram'daki paylaşımında, Rusya'nın bu saldırılarda kamikaze İHA'sı olarak adlandırılan İran yapımı insansız hava aracı Şahid'leri kullandığını öne sürdü.

Kiev belediyesi, kentte yaşanan ilk patlamaların ardından yaptığı açıklamada, şehrin "kritik altyapısının" hedef alındığını belirtmişti.

Fotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS

Kiev geçen hafta da vurulmuştu

Üniversiteler, restoranlar ve barların bulunduğu Şevçenski bölgesi, geçen hafta başında da Rus bombardımanına hedef olmuştu.

Rusya'nın 10 Ekim'de Kiev dâhil birçok kente düzenlediği füze saldırılarındaen az 19 kişi hayatını kaybederken 105 kişi de yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıların Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde gerçekleştirilen patlamaya cevaben düzenlendiğini duyurmuştu.

Ukrayna son haftalarda Rusya'nın İran yapımı Şahit-136 insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirmişti. İran, Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı yönündeki iddiaları yalanlıyor. Kremlin ise bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Rusya, "özel askeri harekat" diye nitelediği saldırılarda sivilleri hedef almadığını savunuyor.

DW,AP,rtr,AFP/CÖ,BK