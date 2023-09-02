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Rusya: Kırım Köprüsü'ne saldırı geri püskürtüldü

2 Eylül 2023

Moskova, Kırım Köprüsü'nü hedef alan Kiev'e ait üç insansız deniz aracının imha edildiğini kaydetti. Kırım Köprüsü son dönemde sık sık Ukrayna’nın saldırılarına hedef oluyor.

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Temmuz ayında düzelenen bir başka saldırıda köprü ağır hasar almıştı. Fotoğraf: National Antiterrorism Committee/AP/dpa/picture alliance

Rusya, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü hedef alan Ukrayna'ya ait üç insansız deniz aracını püskürttüğünü açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "2 Eylül'de Moskova saatiyle 02.20 sularında üçüncü Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz'de imha edilmiştir" denildi. Açıklamada, drone'ların "Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı düzenlemek üzere Kiev rejimi tarafından gönderildiği" belirtildi. Bir drone'un da Cuma günü imha edildiği ifade edildi.

2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ı geri almak isteyen Ukrayna, Kırım ile Rus anakarası arasında yer alan stratejik önemdeki köprüye daha önce de defalarca saldırı düzenlemişti. Son zamanlarda ise bu saldırıların yoğunluğu arttı. Temmuz ayında gerçekleştirilen bir saldırı karayolu trafiği ve trenler olmak üzere iki kısımdan oluşan köprünün karayolu kısmında ağır hasara yol açmıştı.

2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bizzat açılışı yapılan köprü, Ukrayna'da savaşan Rus ordusuna askeri teçhizatın ulaştırılması bakımından da önem taşıyor.

Rus topraklarından ilk İHA saldırısı

Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırıdan kısa süre önce Ukrayna, ilk kez Rusya topraklarından bir drone saldırısı yapıldığını duyurdu. Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov Cuma günü yaptığı açıklamada, Kiev'e ait insansız hava araçlarının Rusya'dan Pskov kentindeki havaalanına fırlatıldığını söyledi. Çarşamba gecesi düzenlenen saldırıda iki IL-76 askeri nakliye uçağı imha edilirken diğer ikisinin de "ağır hasar gördüğü belirtilirken, Budanov, alsırının Ukrayna askeri istihbaratı tarafından mı Rus partizanlar tarafından mı gerçekleştirildiğine dair ise bilgi vermedi.

AFP/SÖ,JD

 

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