Rusya ilhak ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği dört bölgede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Putin, Çarşamba günü Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını açıkladı. Putin, sıkıyönetim kararına Kiev'in dört bölgede yapılan ilhak referandumunun sonuçlarını tanımamasını gösterdi. "Tam tersine bombardıman devam ediyor. Masum insanlar ölüyor" diyen Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in bu bölgeleri geri alma girişimlerini Rus topraklarına saldırı olarak nitelendirdi.

Sıkıyönetim, bu işgal bölgelerinde Rus yönetimine daha geniş yetkiler tanıyor. Kararname, bölge sakinlerine seyahat yasağı getirilmesini ve silah endüstrisinde çalışmaya zorlanmalarını da mümkün kılıyor. Düzenleme, askeri sansürün uygulanması ya da özel telefon konuşmalarının dinlenmesini de kapsıyor.

BM Genel Kurulu kınamıştı

Putin, geçen Eylül ayı sonunda uluslararası hukuka aykırı biçimde yapılan bir referanduma bağlı olarak dört bölgenin ilhak edilerek Rus topraklarına katıldığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, geçen hafta çoğunluğun kabul ettiği bir kararla Moskova'nın bu bölgeleri ilhak etmesini kınamıştı. 193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylamada, Türkiye dâhil 143 ülke Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakına ilişkin karar tasarısının lehinde oy kullanırken, Rus güçlerinin bu bölgelerden derhal çekilmesi talep edilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki oturumun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya diyeceğini dedi: Rusya Federasyonu'nun ilhak girişimi değersizdir ve özgür uluslar tarafından asla tanınmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak sembolik önem taşıyor.

DW,dpa/SÖ,TY