  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Finlandiya ile birlikte İsveç'in de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor.
Finlandiya ile birlikte İsveç'in de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor.Fotoğraf: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance
PolitikaFinlandiya

Rusya ile NATO arasında Finlandiya krizi

1 saat önce

Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuracağını açıklaması ABD ve NATO'da memnuniyetle karşılanırken Rusya bunu ulusal güvenliği için bir tehdit olarak gördüğünü ve gerekli adımları atacağını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-ile-nato-aras%C4%B1nda-finlandiya-krizi/a-61776784

Rusya, Finlandiya'nın gecikmeksizin NATO'ya üyelik için başvuruda bulunacağı açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya'nın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik "hasmane" adımlarına katıldığını belirterek bu adımın Rusya tarafından verilecek "simetrik yanıtlara gerekçe oluşturduğunu" kaydetti. Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Rusya'ya tehdit oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya "Kesinlikle! NATO'nun genişlemesi ve sınırlarımıza yönelik yaklaşımı, dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli hale getirmiyor" yanıtını verdi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor. Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne tür bir karşılık verileceği konusunda net bir açıklama yapmadı, ancak bunun, NATO'nun ne şekilde genişleyeceğine ve askeri altyapısını Rusya sınırının ne kadar yakınına kuracağına bağlı olduğunu kaydetti.

Medvedev'den nükleer savaş iması

Ülke siyasi sisteminde güçlü rol oynayan Güvenlik Konseyinin Başkanı Dimitri Medvedev, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan ve Polonya ve Litvanya ile çevrili Rus toprağı Kaliningrad'a nükleer başlıklı füzeler konuşlandırılabileceğini gündeme getirmişti. Rusya'nın eski devlet başkanlarından Medvedev, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya artan askeri yardımlarının Rusya ve NATO arasında nükleer savaş dahil olmak üzere bir çatışma riskini tetiklediğini belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov
Kremlin sözcüsü Dimitri PeskovFotoğraf: Sergey Gunee/Sputnik/REUTERS

Kremlin sözcüsü Peskov, Medevedev'in değerlendirmeleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya cevaben Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmayı kimsenin istemediğini söyledi, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine atıfla, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu"na müdahil olmaya çalışanlara karşı "en kesin yanıtı" vermeye hazır oldukları uyarısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Rusya'nın, ulusal güvenliğine yönelik beliren tehditleri durdurmak üzere mütekabiliyet esasınca askeri-teknik ve diğer adımları atmak zorunda kalacağı" belirtildi. Açıklamada NATO, Rusya'ya karşı askeri tehditte yeni bir cephe açmaya çalışmakla suçlanarak "Helsinki bu tür bir hareketin sorumluluğu ve sonuçlarının farkında olmalıdır" denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanından ortak açıklama

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin bugün yaptıkları ortak açıklamada NATO'ya katılmaktan yana olduklarını, resmi kararın haftasonunda verileceğini bildirmişlerdi. Açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya da bir üye olarak tüm ittifakın savunmasını güçlendirecektir. Finlandiya gecikmeksizin üyelik için başvurmalıdır. Bu karar için gerekli ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde atılmasını umuyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Fotoğraf: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Finlandiya'nın ardından İsveç'ten de benzer bir adım bekleniyor. İki İskandinav ülkesi de NATO ile yakın ilişkiler kurmalarına rağmen şimdiye kadar üyelikten kaçınmış ve askeri tarafsızlık politikası izlemişti.

ABD ve NATO memnun

Finlandiya'dan gelen açıklamalar ABD ve NATO'da memnuniyetle karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin tarihi bir gelişme olacağını belirterek Finlandiya'yı askeri ittifaka entegre etmenin zor olmayacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de AB üyesi Finlandiya'nın olgun bir demokrasi ve İttifak'ın en yakın partnerlerinden biri olduğunu belirterek üyelik sürecinin "hızlı ve pürüzsüz" olacağını söyledi. Stoltenberg Finlandiya'dan gelen ortak açıklamaya atıfla "Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin'e katılıyorum. Finlandiya'nın NATO üyeliği hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir" dedi.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Finlandiya halkında NATO üyeliğine desteğin yüzde 76'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu oran, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde son yıllarda yapılan anketlerde yüzde 20-30 civarındaydı.

rtr,AFP,AP/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Soldan sağa: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Almanya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek

Almanya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurmaları halinde, her iki ülkenin bu konuda Almanya'dan destek göreceğini duyurdu.
Politika
3 Mayıs 2022
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Medya: Finlandiya ve İsveç Mayıs'ta NATO üyeliğine başvuracak

Medya: Finlandiya ve İsveç Mayıs'ta NATO üyeliğine başvuracak

İskandinav basınında çıkan haberlere göre Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için Mayıs ayında başvuru yapmayı planlıyor.
Politika
26 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Onama kararıyla Kaftancıoğlu'na "Siyasi yasak" geldi

Hukuk ve Adalet
6 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı

Hukuk ve Adalet
3 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

Politika
6 saat önce
Harkiv'de yıkılmış bir bina

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ekonomi
8 saat önce
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Politika
9 saat önce
Muhalefet, AKP ve MHP'ye ek bütçe sunma çağrısı yapıyor

Muhalefetten iktidara ek bütçe çağrısı

Muhalefetten iktidara ek bütçe çağrısı

Politika
23 saat önce
external

Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

Teknoloji
3 saat önce
05:06 dak.
Ana sayfaya dön