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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (19.01.2020)
Arşiv - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (19.01.2020)Fotoğraf: picture-alliance/dpa/P. Fowles/10 Downing Street
PolitikaBirleşik Krallık

Moskova'dan Johnson'a Rusya'ya giriş yasağı

4 saat önce

Rusya, Batı'nın yaptırımlarına misilleme olarak İngiltere Başbakanı Johnson'u "istenmeyen kişi" ilan ederek Rusya'ya giriş yasağı getirdi. İngiltere Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı da yaptırım kapsamına alındı.

https://www.dw.com/tr/rusya-i%CC%87ngiltere-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-jonhsona-seyahat-yasa%C4%9F%C4%B1-getirdi/a-61494597

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin yaptırımlarına misilleme olarak, aralarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da olduğu üst düzey 13 İngiliz yetkiliye, Rusya'ya giriş yasağı kararı alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesinde, İngiltere Başbakanı Johnson'un yanı sıra, eski İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Dışişleri Bakanı Liz Truss da bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetine "daha önce hiç mevcut olmamış düşmanca eylemlerde bulunma" suçlaması yönelterek, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etme ve ekonomik olarak zarara uğratma amacı güden bir "enformasyon kampanyasından" sorumlu olduğunu açıkladı. Rusya ayrıca söz konusu listenin yakında genişletileceğini duyurdu.

Johnson'dan Putin'e "uyuşturucu satıcısı" benzetmesi

İngiliz hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova'ya karşı sert bir tutum izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir NATO zirvesinin ardından kimyasal silah kullanımının "kırmızı çizgi" olup olmadığı ile ilgili soruya, "Vladimir Putin barbarlıkla ilgili kırmızı çizgiyi çoktan aştı" şeklinde yanıt vermişti. Putin'i Avrupa'yı doğal gaz ve petrol ile kendisine bağımlı kılan bir "uyuşturucu satıcısı"na benzeten Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini söylemişti.

Rusya daha önce de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB), Avustralya ve Yeni Zelandalı yetkililere de ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları Ukrayna işgalinden kısa bir önce yürürlüğe girmiş; ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da söz konusu yaptırımlar kapsamına almıştı. 

Yaptırımlar Putin'i durdurabilir mi?

 

dpa / BÖ,ET

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