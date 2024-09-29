Rusya BRICS'in genişlemesine şimdilik kapıyı kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BRICS üyesi ülkelerin "şu aşamada" genişlemeye sıcak bakmadığını söyledi.

Lavrov BM Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rus devletine ait haber ajansı Tass'ın aktardığına göre Lavrov, "Şu aşamada tüm üye ülkeler yeni bir genişleme kararı almamayı uygun buluyor" dedi.

Konuşmasının devamında "Beş üyeydik, şimdi 10 olduk" diyerek örgütün bu yıl başındaki genişlemesine dikkat çeken Lavrov, bunun yeni katılanlar için bir "uyum ve alışma süreci" gerektirdiğini ifade etti.

Lavrov BRICS'in "ortak anlayışa" sahip üyelerden oluşan yapısına da vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Eylül ayının ilk haftasında yaptığı bir konuşmada da "ortak anlayış" vurgusunu öne çıkarmış, BRICS üyeliği için özellikle Ukrayna konusunda Avrupa'nın sahip olduğundan farklı bir tutumun gerekli olduğunu belirtmişti.

NATO üyesi Türkiye, Rusya ile yakın ilişkilere sahip olsa da Ukrayna işgali karşısında Kiev'e açık destek veriyor.

Öte yandan halihazırda 20'den fazla ülkenin örgüte katılmak istediğini söyleyen Lavrov kararın üye ülke liderlerine ait olduğunu belirtti.

Rusya'nın Kazan şehrinde 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BRICS zirvesinde üyeliğe alternatif yeni bir "ortaklık" statüsünün açıklanması bekleniyor. Kazan'daki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülüyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2006'da kurulan örgüt 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. Üyeleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmeye odaklanan örgüte 1 Ocak 2024'te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya tam üyeler olarak kabul edilmişti.

DW / MUK,JD

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