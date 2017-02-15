Rusya BMGK'nın Afganistan gündemiyle toplanmasını istiyor

Rus haber ajanslarına konuşan Kremlin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan’daki gelişmeler üzerine diğer ülkelerle acil bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı üzerinde çalıştığını aktardı.

Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi Batı ülkelerinin siyasi kulislerinde de hareketlenmeye neden oldu. İngiltere basını, Başbakan Boris Johnson'ın haftaya Afganistan gündemini görüşmek üzere tatilindeki İngiltere parlamentosunu görev başına çağıracağını bildirdi.

Almanya ve İngiltere'de kriz toplantıları

Alman haber ajansı DPA da Başbakan Angela Merkel ve çok sayıda kabine üyesinin Cumartesi günü Afganistan’da hızla değişen güvenlik durumunu ele aldıkları bir kriz toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ajansa konuşan bir hükümet sözcüsü, toplantıda Alman kuruluşları için çalışan diplomatik personelin silahlı kuvvetler eşliğinde bir an önce Almanya’ya getirilmesi konusunun görüşüldüğünü aktardı.

Federal Ordu’nun gerekli hazırlıkları yürüttüğü ve gerekli yetkilendirmeyi sağlamak üzere Federal Meclis’in onayına sunulacağı belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, ülkedeki personelin güvenlinin kendileri için öncelikli olduğunu ve her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

İçişleri Bakanı Horst Seehofer da “Afganistan’daki durumun giderek daha tehditkar hale geldiği’’ uyarısında bulunarak, Almanya’nın Federal Ordu için çalışmış tüm personelinin ülkeden çıkışını gerçekleştirmek için bürokrasiyi hızlandırması gerektiğine dikkat çekti. Seehofer, ‘’Gerek özel uçak seferleri olsun, gerek vizelerin Almanya’ya vardıktan sonra verilmesi, bölgedeki personelimizin ve ailelerinin ülkeyi hızlıca terk edilmesini sağlayacak tam önlemleri destekliyorum’’ diye konuştu.

Almanya’nın Afganistan misyonunu da eleştiren Seehofer, "insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve ülkeye istikrarı getirmek’’ amacıyla 20 yıl önce başlayan misyonun başarısız olduğunu söyledi. Augsburger Allgemeinen’a konuşan Seehofer, misyonun motivasyonunun o zaman için geçerli olgunun söyleyen en önemli nedenlerinden birinin de Amerikalılara karşı müttefikten gelen sadakat olduğunu savundu.

Avusturya İçişleri Bakanlığı: Sınır dışılara devam etmeliyiz

Avusturya İçişleri Bakanlığı’ndan da bir sınır dışı açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Kleine Zeitung’a yaptığı açıklamada, Taliban’ın ülkedeki ilerleyişine rağmen Afganistan’a sınır dışılara devam edeceklerini söyledi. Bakan, "mümkün olduğu sürece sınır dışılara devam etmeliyiz" diye konuştu. Viyana’nın şu anda Afganistan’la bir uçuş ayarlama üzerine çalıştığını söyleyen Bakan, "Bu gerçekleşirse değerlendireceğiz. Ama başarlı olmazsa başka alternatifler düşünmemiz gerekiyor’’ diye konuştu. Bakan buna gerekçe olarak, "insan kaçakçılarını engellemek ve Orta Avrupa’ya yeni bir sığınmacı akınının önüne geçmeyi’’ gösterdi.

Aralarında Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri Taliban’ın ilerleyişi üzerine Afganistan’a sınır dışıları askıya aldıklarını açıklamıştı.

dpa,Reuters,AFP/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe