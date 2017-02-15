Rusya: Biz bir savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "İş, Rusya Federasyonu'na kalırsa bir savaş olmayacak, biz bir savaş istemiyoruz. Ancak çıkarlarımızın kabaca çiğnenmesi ve görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden bir gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'ye uyarıda bulunarak Rusya'nın askeri müdahalede bulunmasının "belirgin bir ihtimal" olduğunu söylemişti.

Lavrov konuşmasında ABD'nin orta menzilli füzelerin konuşlandırılması, askeri tatbikatlar ve savaş gemileri ile uçakların çarpışmasını önlemek için kurallar gibi konuları müzakere etme önerisinde bulunduğunu söyledi. Rusya'nın bu konuların müzakeresini yıllar önce önerdiğini belirten Lavrov, Washington ve müttefiklerinin şimdiye kadar buna yanaşmadığını söyledi.

ABD'nin diyalog için güven oluşturucu tedbirler önerisinin makul olduğunu söyleyen Lavrov temel meselelerinin NATO'nun genişlemesini durdurmak ve ittifak silahlarının Rusya sınırları yakınlarına konuşlandırılmasını engellemek olduğunu belirtti. Uluslararası anlaşmaların tek bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına olamayacağını bildirdiğini söyleyen Lavrov Batı ülkelerinden bu yükümlülüğe uymalarını istediklerini ifade etti.

Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yaptırım tehdidine ilişkin de bunların devreye sokulmasının ilişkin bütünüyle kötüleşmesiyle sonuçlanabileceğini belirtti.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan

Sullivan: Rusya "masaya silahını koyuyor"

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan bu ifadeler sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Sullivan Rusya'nın, savaş istemediğini söylese de ABD ile müzakerelerde "masaya silahını koyduğunu" söyledi. On binlerce Rus askerinin sınırlara konuşlandırılmasının "olağandışı" olduğunu belirten Sullivan bunun sıradan bir askeri tatbikat ya da tatbikatlar olarak açıklanamayacağını ifade etti.

Sullivan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu, sizinle benim bir tartışma ya da müzakere yapmamızdan farksız. Ben masaya bir silah koysam ve ondan sonra da barış için geldim desem bu tehdit edici olur. Şimdi gördüğümüz de bu" diye konuştu.

"Rus hükümetinin sözüne sadık olacağını ve Ukrayna'yı daha fazla işgal etmeyi planlamadığını, işgal etmeyeceğini ümit ediyoruz" diyen Sullivan "Ancak olgular (Rusya'nın) mevcut kabiliyetinin bunu yapacak durumda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sullivan "Rus hükümetiyle, Ukrayna'da bir silah sistemi dahil olmak üzere, Avrupa'da askeri tatbikatlar konusunda güven artırmayı içeren karşılıklı şeffaflık tedbirlerini ele aldık" diye konuştu.

Reuters, AP / EC, HT

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