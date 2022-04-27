  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Rusya'nın 2012'deki bir askeri tatbikatında Hazar Denizi'nde fırlattığı Kalibr füzesi
Rusya'nın 2012'deki bir askeri tatbikatında Hazar Denizi'nde fırlattığı Kalibr füzesiFotoğraf: Tass/imago images
ÇatışmalarUkrayna

Rusya: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk

18 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen silahların bulunduğu bir depoyu vurduklarını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-bat%C4%B1n%C4%B1n-g%C3%B6nderdi%C4%9Fi-silahlar%C4%B1-uzun-menzilli-f%C3%BCzeyle-vurduk/a-61606266

Rusya Savunma Bakanlığı ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen "büyük bir balya" silahı vurduklarını duyurdu. Açıklamada Zaporijiya'daki bir silah deposunun Kalibr tipi seyir füzeleriyle vurulduğu, depoda ABD ve Avrupa'dan gönderilen silah ve cephanenin bulunduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov salı gününden bu yana Rusya'nın Ukrayna ordusuna ait 59 hedefi hava operasyonuyla, 573 askeri hedefi de top ve füzeyle vurduğunu söyledi. Ukrayna birliklerinin bulunduğu mevzilerin, top, hava savunma ve füze bataryası mevkilerinin hedef alındığını söyleyen Konaşenkov iki Bayraktar SİHA'sının yanı sıra cephane depolarının da vurulduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor KonaşenkovFotoğraf: imago/Xinhua

"Kalibr füzesiyle vuruldu"

Sözcü Konaşenkov "Zaporijiya alüminyum tesislerinin bulunduğu sahada, yüksek hassasiyete sahip, uzun menzilli, deniz tabanlı Kalibr füzeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna birliklerine sevk edilen büyük bir balya yabancı silah ve cephaneyle dolu hangarları tahrip etti" dedi. Açıklamada tahrip edilen silahların tipine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya'nın iddiası henüz doğrulanmadı. Moskova'dan şimdiye kadar yapılan açıklamalarda Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının Rus ordusu açısından meşru hedef olduğu tekrarlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov en son dün yaptığı açıklamada NATO silahlarının Rus silahlı kuvvetleri için meşru hedefler olduğunu söylemişti.

dpa, AFP, Reuters / EC, HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Polonya'nın Gustorzyn köyündeki doğal gaz dağıtım tesisi

Gazprom Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını bugünden itibaren durdurma kararı aldı.
Politika
2 saat önce
Russland | Treffen UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Wladimir Putin in Moskau

Azovstal'daki tahliyeye Kızılhaç da müdahil olacak

Azovstal'daki tahliyeye Kızılhaç da müdahil olacak

BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya lideri Putin, Azovstal demir çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin müdahil olması konusunda anlaşmaya vardı.
Politika
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (29.09.2021 / Soçi)

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sarayı, Putin ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde sivillerin korunması, Mariupol'deki durum ve Karadeniz'deki Türk gemilerinin güvenliği konularının görüşüldüğünü açıkladı.
Politika
17 saat önce
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya'nın 2012'deki bir askeri tatbikatında Hazar Denizi'nde fırlattığı Kalibr füzesi

Rusya: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk

Çatışmalar
18 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Cumhur İttifakı Kürt oylarını nasıl etkilemek istiyor?

Cumhur İttifakı Kürt oylarını nasıl etkilemek istiyor?

Politika
4 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Österreich Wien | Shisha Bar

Almanya’da nargile kullanımında büyük artış

Almanya’da nargile kullanımında büyük artış

Sağlık
19 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Fransa'da ikinci Macron dönemi başlıyor

Politika
25 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön