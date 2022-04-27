Rusya: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen silahların bulunduğu bir depoyu vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen "büyük bir balya" silahı vurduklarını duyurdu. Açıklamada Zaporijiya'daki bir silah deposunun Kalibr tipi seyir füzeleriyle vurulduğu, depoda ABD ve Avrupa'dan gönderilen silah ve cephanenin bulunduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov salı gününden bu yana Rusya'nın Ukrayna ordusuna ait 59 hedefi hava operasyonuyla, 573 askeri hedefi de top ve füzeyle vurduğunu söyledi. Ukrayna birliklerinin bulunduğu mevzilerin, top, hava savunma ve füze bataryası mevkilerinin hedef alındığını söyleyen Konaşenkov iki Bayraktar SİHA'sının yanı sıra cephane depolarının da vurulduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Fotoğraf: imago/Xinhua

"Kalibr füzesiyle vuruldu"

Sözcü Konaşenkov "Zaporijiya alüminyum tesislerinin bulunduğu sahada, yüksek hassasiyete sahip, uzun menzilli, deniz tabanlı Kalibr füzeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna birliklerine sevk edilen büyük bir balya yabancı silah ve cephaneyle dolu hangarları tahrip etti" dedi. Açıklamada tahrip edilen silahların tipine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya'nın iddiası henüz doğrulanmadı. Moskova'dan şimdiye kadar yapılan açıklamalarda Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının Rus ordusu açısından meşru hedef olduğu tekrarlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov en son dün yaptığı açıklamada NATO silahlarının Rus silahlı kuvvetleri için meşru hedefler olduğunu söylemişti.

dpa, AFP, Reuters / EC, HT