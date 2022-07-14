Rusya barış görüşmeleri için şartlarını açıkladı

Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya sıcak bakacağını ancak Kiev'in toprak tartışmalarıyla ilgili "gerçeklikleri" kabul etmesi gerektiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine devam etmek için öne sürdüğü şartlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Interfaks ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın "tarafsız" ve "nükleersiz" statüde olmasını isteyen Moskova'nın bu önerilerine Kiev tarafından net bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Ajans ayrıca, Ukrayna'nın hem Kırım üzerindeki Rusya hakimiyetini hem de Donetsk ve Luhansk'taki "halk cumhuriyetlerinin" statüsünü tanımasının şart koşulduğunu belirtti.

Açıklamaları İnterfaks tarafından aktarılan Rudenko, "Rusya'nın yaklaşımı hâlen aynı. Gelecekteki anlaşma, Ukrayna'nın nötr, tarafsız ve nükleersiz statüsünü sabit kılmalı ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini tanımalı" dedi.

Barış müzakerelerine devam edilememesinden Ukrayna'yı sorumlu tutan Rudenko, Batı'nın Kiev'e "müzakereyi yasakladığını" öne sürdü.

Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmeleri, 24 Şubat'ta başlayan işgalin ilk haftalarında kesilmişti.

Ukrayna tarafı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toprak tartışmalarında taviz vermeyeceğini duyurmuştu.

Rusya'ya toprak bırakmayacaklarını ve Moskova ile Kiev arasında şu an herhangi bir barış görüşmesi yürütülmediğini söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Ukrayna'nın bu savaştaki hedefi, topraklarımızı kurtarmak ve hem toprak bütünlüğümüzü hem de Ukrayna'nın doğusundaki ve güneyindeki egemenliğini yeniden sağlamak" demişti.

Cephedeki çatışmaların devam etmesi ve Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamayı sürdürmesi, tarafların müzakere masasına yeniden oturmasını zorlaştırıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Vinnitsiya kentine yönelik Rus bombardımanında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DW,rtr/CÖ,EC