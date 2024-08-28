Rusya Avrupalı doğal gaz alıcısı için Türkiye'ye işaret etti

Ukrayna'nın Rus doğal gazının toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine taşınmasını sağlayan transit anlaşmasını uzatmama kararına Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya alternatif rotalar bulabileceğini, ancak bu durumda Avrupalı tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Ukrayna'ya alternatiflerin başında, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine işaret eden Peskov, "Türkiye'de bir merkez kurma planları var. Bu çalışmalar ilerliyor" dedi. Ukrayna'dan farklı rotalar bulabileceklerini belirten Kremlin sözcüsü, "Başka rotalar da var. Ama tabii ki Ukrayna tarafının bu tür kararları, daha garantili, daha uygun fiyatlı Rus gazını almaya devam etmek isteyen Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ağır zarar verecektir" dedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Fotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Peskov, bu durumda Avrupa'nın ABD'den tedarik edilen sıvı doğal gaz gibi farklı satıcılardan alacağı gaza da daha fazla para ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Putin 2022'de gündeme getirmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazını Baltık Denizine taşımak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajın ardından ilk olarak 2022 Ekim ayında Türkiye'de doğal gaz merkezi oluşturma önerisini gündeme getirmişti. 2023'te Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, doğal gaz merkez projesinin 2024'te hayata geçirilebileceğini açıklasa da henüz atılan somut bir adım kamuoyuna yansımadı.

Ukrayna, süresi 31 Aralık'ta dolan transit anlaşmasını uzatmayı planlamadığını çeşitli vesilelerle dile getirmiş, son olarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus Gazprom şirketi ile transit anlaşmasını uzatmayacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Ukrayna üzerinden Rus gazı alan alıcıların önemli bölümü, yıl sonunda gaz akışının durmasına hazırlık yaptıklarını bildirmişti.

Rus enerji devi Gazprom'un bir alternatifi de gazın bir bölümünün TürkAkım, Bulgaristan, Sırbistan ya da Macaristan gibi farklı rotalar üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi. Ancak bu rotaların kapasitesinin sınırlı olduğu biliniyor.

AB ve Ukrayna, Azerbaycan'dan da, doğal gaz transit anlaşması ile ilgili olarak Rusya ile görüşmelere aracılık etmesini istemişti.

DW,rtr/BK,HT

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