  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Taksim Saldırısı
Gölge Diplomatlar Araştırması
Ukrayna Savaşı
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey RyabkovFotoğraf: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Rusya: Ankara'da ABD ile "hassas" konuları görüştük

23 dakika önce

Moskova, Rus ve ABD'li istihbarat şeflerinin Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede "hassas" konuların ele alındığını duyurdu.

https://p.dw.com/p/4Jf7l

Ankara'da hafta başında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili Moskova'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söylediği görüşmede "hassas" konuların ele alındığını belirtti.

"Diyalog devam ediyor ancak sistematik bir özellikte değil" diyen Ryabkov, "Tabii orada şapkamız elimizde de dikilmiyoruz: Bizim onlarla diyaloğa ihtiyacımız olduğu kadar Amerikalıların da bizimle diyaloğa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, iki ülkeden temsilcilerin yer aldığı istişare komitesinin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'yla (Yeni START) ilgili olarak 29 Kasım-6 Aralık arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapacağı toplantılar sırasında ABD ile daha fazla temas kurulacağını sözlerine ekledi.

Ankara'daki görüşme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova-Washington arasında yüz yüze gerçekleştirilen ve kamuoyuna yansıyan ilk üst düzey buluşma olmuştu. Görüşmede Burns'ün Narışkin'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması durumunda yaşanabilecek olası sonuçlar konusunda uyardığı açıklanmıştı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, hiçbir Rus yetkilinin nükleer silah seçeneğini değerlendirmediği belirtildi.

ABD'li ve Rus istihbarat şeflerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ev sahipliğindeki buluşmasına dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerle yaptığı söyleşide Türkiye'nin bu görüşmede oynadığı role ilişkin soruyu yanıtlarken "Şu kadarını söyleyeyim; Rusya'nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim" demişti.

DW,rtr/CÖ,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Moskova Kremlin Meydanı

Füze krizi: Rusya'dan ABD'ye övgü

Füze krizi: Rusya'dan ABD'ye övgü

Rusya, Polonya'ya düşen füzeden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kremlin'den ABD'ye ise övgü geldi. NATO büyükelçileri Brüksel'de acil toplantıda.
Politika16 Kasım 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Sicherheitsvorkehrungen am Tag der Arbeit 2020 in Istanbul

Yedi soruda İstanbul'da Taksim saldırısı

Terörizm1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Plenarsaal Parlament in Ankara

TTB teklifi: "AKP'ye yakın hekimler de desteklemeyecek"

TTB teklifi: "AKP'ye yakın hekimler de desteklemeyecek"

Politika6 dakika önce
İş insanı Etham Sancak

Ethem Sancak: Güler Sabancı'nın önerisiyle fahri oldum

Ethem Sancak: Güler Sabancı'nın önerisiyle fahri oldum

Politika2 saat önce
"Shadow Diplomats (Gölge Diplomatlar)" 160 gazetecinin ortak çalışmasıyla hazırlandı

Kamu ihalelerinin "yıldızlarına" diplomatik misyon

Kamu ihalelerinin "yıldızlarına" diplomatik misyon

Hukuk ve Adalet7 saat önce
external

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor

Ekonomi19 saat önce03:52 dak.
external

Bombalı saldırıyla altüst olan hayat

Bombalı saldırıyla altüst olan hayat

Terörizm21 saat önce04:52 dak.
Uzay boşuluğunda Dünya, Ay ve bir gök taşı

Ülkeler uzayda hak iddia edebilir mi?

Ülkeler uzayda hak iddia edebilir mi?

Teknoloji16 Kasım 2022
Ana sayfaya dön