Rusya: Ankara'da ABD ile "hassas" konuları görüştük

Ankara'da hafta başında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili Moskova'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söylediği görüşmede "hassas" konuların ele alındığını belirtti.

"Diyalog devam ediyor ancak sistematik bir özellikte değil" diyen Ryabkov, "Tabii orada şapkamız elimizde de dikilmiyoruz: Bizim onlarla diyaloğa ihtiyacımız olduğu kadar Amerikalıların da bizimle diyaloğa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, iki ülkeden temsilcilerin yer aldığı istişare komitesinin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'yla (Yeni START) ilgili olarak 29 Kasım-6 Aralık arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapacağı toplantılar sırasında ABD ile daha fazla temas kurulacağını sözlerine ekledi.

Ankara'daki görüşme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova-Washington arasında yüz yüze gerçekleştirilen ve kamuoyuna yansıyan ilk üst düzey buluşma olmuştu. Görüşmede Burns'ün Narışkin'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması durumunda yaşanabilecek olası sonuçlar konusunda uyardığı açıklanmıştı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, hiçbir Rus yetkilinin nükleer silah seçeneğini değerlendirmediği belirtildi.

ABD'li ve Rus istihbarat şeflerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ev sahipliğindeki buluşmasına dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerle yaptığı söyleşide Türkiye'nin bu görüşmede oynadığı role ilişkin soruyu yanıtlarken "Şu kadarını söyleyeyim; Rusya'nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim" demişti.

DW,rtr/CÖ,HT