 Rusya Almanya′yı Navalni soruşturmasını geciktirmekle suçluyor | DÜNYA | DW | 06.09.2020

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DÜNYA

Rusya Almanya'yı Navalni soruşturmasını geciktirmekle suçluyor

Rusya, Almanya’yı zehirlendiği belirtilen Rus muhalif siyasetçi Navalni’yle ilgili soruşturmayı geciktirmekle suçlarken, Almanya Dışişleri Bakanı Maas Rusya’yı Kuzey Akım 2 projesini durdurmakla tehdit etti.

Navalni Berlin'de tedavi görüyor

Navalni Berlin'de tedavi görüyor

Rusya, Almanya’yı Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlendiği iddialarının araştırıldığı soruşturmayı geciktirmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Berlin kendisinin istediği soruşturmayı erteliyor. Bunu bilerek mi yapıyor?” dedi. Zaharova, soruşturmayı yürüten Rus savcılığın 27 Ağustos tarihli yardım talebine Berlin’den henüz yanıt gelmediğini söyledi.

Maria Zaharova

Maria Zaharova

Sözcü, “Sevgili Bay Maas, Alman hükümeti söyledikleriniz konusunda ciddiyse, Rus savcılığından gönderilen talebe en kısa sürede yanıt vermekle ilgilenmelidir” dedi ve ekledi: “Şu ana kadar Almanya'nın ikili bir oyun oynayıp oynamadığından emin değiliz.”

Berlin’deki adli makamlar, Rus savcılığından Navalni konusundaki soruşturma kapsamında yardım talebi aldıklarını Cuma günü teyit etmişti.

Maas’tan Rusya’ya Kuzey Akım 2 projesi yaptırımı sinyali

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Navalni’nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya’yı Kuzey Akım 2 projesini durdurmakla tehdit etti. Maas, “Ancak Rusların bizi Kuzey Akım 2 projesine dair duruşumuzu değiştirmeye zorlamamasını umut ediyorum” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Navalni’ye ne olduğunun aydınlatılması için yeniden çağrı yapan Maas, “Rus hükümetinden bu ciddi suçu çözeceklerine dair yüksek beklentilerimiz var” dedi. Maas ayrıca Rusya’nın bu olayla bir bağlantısının bulunmaması halinde bunu gerçeklerle kanıtlamasının Rusya’nın çıkarına olacağını ifade etti.

Maas, bunun için Rusya’ya birkaç günlük zaman tanıdı. Maas, “Önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya soruşturmaya hiçbir katkı yapmazsa, verilecek cevap üzerine ortaklarımızla istişare etmemiz gerekecek” dedi. Navalni'ye karşı işlenen suçun Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin çok ciddi bir ihlali olduğunu belirten Maas, konunun gözle görülür bir tepki olmadan geçilemeyeceğini söyledi. Maas, yaptırımların “mümkün olduğunca hedefe uygun etki etmesi” gerektiğinden bahsetti.

Almanya’nın zehirlendiğini belirttiği Navalni’ye yapılan saldırının arkasında Rus devletinin olduğuna dair “çok sayıda kanıt” gördüğünü ifade eden Maas, “Navalni'nin zehirlendiği ölümcül kimyasal silah geçmişte Rus makamlarının elindeydi. Noviçok sinir gazına yalnızca çok küçük bir grup insan erişebiliyor” dedi. Maas ayrıca aynı kimyasal maddenin 2018'de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia Skripal’in İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesinde de “devlet kurumları tarafından” kullanıldığını söyledi.

Maas, “Rusya, Navalni’ye karşı işlenen suçun aydınlatılmasında yer almazsa, bu, devletin işin içine karıştığının bir başka kanıtı olacaktır” dedi.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık 3 hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmiş, bunun üzerine uçak acil iniş yapmış ve Navalni Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni 22 Ağustos’ta Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Deutschland Berlin Oppositionsführer Nawalny in der Charite

Halen tedavisine bu hastanede devam edilirken, Alman hükümeti yapılan testler sonucu Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen “noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu.

Kremlin Navalni'nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

AFP/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor

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Batı, Rusya'ya karşı takınılacak tavrı tartışıyor

Navalni'nin zehirlendiğinin anlaşılmasının ardından NATO ve AB, Rusya'ya karşı takınılacak tavrı tartışıyor. Rusya'dan ise çok sayıda Batı ülkesinde uzmanların noviçok gibi kimyasal silahlarla çalıştığı açıklaması geldi.  

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.  

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