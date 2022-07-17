  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ABD yapımı çoklu roketatar sistemi Himars gece karanlığında atış yapıyor - (08.01.2019)
Rusya Savunma Bakanlığı'nın vurduğunu duyurduğu Himars tipi çoklu roketatar sistemiFotoğraf: abaca/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya: ABD ve NATO silahlarını vurduk

2 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya verilen çok sayıda Batı silahının vurularak imha edildiğini öne sürdü. Bakanlık ayrıca sadece Donetsk bölgesinde yaklaşık 200 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti.

https://www.dw.com/tr/rusya-abd-ve-nato-silahlar%C4%B1n%C4%B1-vurduk/a-62503088

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer bazı NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen çok sayıda silahın bulunduğu bir cephaneliğin vurulduğunu öne sürdü. Bakanlık Sözcüsü General İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan liman kenti Odessa'da, içinde ABD üretimi çok sayıda Harpoon füzesinin olduğu bir deponun vurulduğu, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde de Himars tipi çoklu roketatar sisteminin yine vurularak kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Rusya'nın bu açıklaması tarafsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Silah uzmanları Amerikan Himars sistemlerinin yerini tespit etmenin ve vurmanın çok zor olduğunu belirtiyor. Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Harpoon füzelerinin ağırlıklı olarak Rus Deniz Kuvvetleri unsurlarına karşı kullanıldığını bildirmiş, Himars sisteminin de Rus güçlerine karşı çok başarılı olduğunu duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
İgor KonaşenkovFotoğraf: imago/Xinhua

Rusya Savunma Bakanlığı bugün sabah saatlerinde ayrıca, karadan havaya atışlarla Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Su-25 tipi bir savaş uçağı ile Donetsk bölgesinde Mi-17 tipi bir savaş helikopterini düşürdüklerini bildirmişti.

Konaşenkov, Harkiv bölgesinde yaklaşık 200 Ukraynalı askerin de öldürüldüğünü dile getirdi.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna'daki saldırıların artırılacağı duyurulmuştu.Ukrayna Genelkurmayı düşman ateşinin özellikle topçu birlikler tarafından yoğunlaştırıldığını bildirdi.

 

dpa / ET,CÖ

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ABD yapımı çoklu roketatar sistemi Himars gece karanlığında atış yapıyor - (08.01.2019)

Rusya: ABD ve NATO silahlarını vurduk

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın Avusturya sınırı yakınlarındaki Fellhorn kayak merkezinde Aralık ayında kar olmayan bir zemin ve bu zemine gölgesi düşen üç yolculu bir telesiyej - (22.12.2015)

İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor

İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor

İklim
8 saat önce
Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder

Schröder partisinden ihraç edilebilecek mi?

Schröder partisinden ihraç edilebilecek mi?

Politika
16 Temmuz 2022
CHP'nin 21 Mayıs 2022'de gerçekleştirdiği İstanbul mitingi

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Politika
15 Temmuz 2022
Fethullah Gülen

15 Temmuz: Gülencilerin yerine kimler geldi?

15 Temmuz: Gülencilerin yerine kimler geldi?

Hukuk ve Adalet
15 Temmuz 2022
ABD Başkanı Joe Biden ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl değişti?

Politika
14 Temmuz 2022
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check in kuyruğu

Almanya’nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?

Almanya’nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?

Ekonomi
14 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön