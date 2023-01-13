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Ukrayna'nın Soledar kasabası üzerinde dumanlar - (05.01.2023)
SoledarFotoğraf: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ruslar Soledar'ı ele geçirdi mi?

19 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu. Kiev ise bu açıklamayı yalanlarken, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkesinin artık "fiilen" bir NATO ülkesi olduğunu belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve aylardır çok sert çatışmalara sahne olan stratejik öneme sahip Soledar kasabasının tamamen kendi kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, "Soledar kentinin kurtuluşu 12 Ocak akşamı tamamlanmıştır" ifadesini kullanarak, "zaferin bundan sonraki taarruz operasyonları için" önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna tarafı ise Rusya'nın yaptığı bu açıklamayı yalanlıyor. Ukrayna ordusunun doğu grubu sözcüsü Serhiy Çerevatiy, "Soledar'da ağır çatışmalar olduğunu" ve "kontrolün zor şartlar altında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde olduğunu" dile getirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da, BBC'ye verdiği röportajda Soledar'daki durumun "çok zor" olmasına rağmen, kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etti. Bakan Reznikov ayrıca, Ukrayna'da her gün 500- 600 arası Rus askerin öldüğünü öne sürdü. Ancak bu ve benzeri rakamlar bağımsız kişi ya da kuruluşlar tarafından şu an doğrulanamıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov
Oleksii ReznikovFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP

Sırada Bahmut mu var?

Ukrayna Savaşı'nın bugünlerde özellikle yoğunlaştığı Soledar kasabası, Bahmut kentinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Sahip olduğu büyük tuz yatakları ile bilinen Soledar'a, hem düzenli ordu hem de paralı Wagner Grubu askerleri ile aylardır saldıran Rusya söz konusu kasabayı ele geçirmeye çalışıyor. Askeri uzmanlara göre Soledar'ın, Moskova'nın iddia ettiği gibi Rusya'nın eline geçmesi, aylardır cephede başarısızlığa uğrayan Rus ordusu için önemli bir moral olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya'nın Soledar'ı tamamen kontrolü altına almasının, "Bahmut kentinde bulunan Ukrayna askerlerinin ikmal hattının da kesilmesi ve bu askerlerin kuşatma altına alınması anlamına geleceğini" belirtti. Konaşenkov, Rus ordusunun Soledar'ı ele geçirmesinin, hava kuvvetleri ve topçu birlikleri tarafından yapılan "düşmana aralıksız saldırılar sayesinde" mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Soledar yakınlarında silahlı üç Ukrayna askeri - (11.01.2023)
Soledar yakınlarında silahlı üç Ukrayna askeri - (11.01.2023)Fotoğraf: AP/Libkos

ISW: Soledar büyük olasılıkla Rusların elinde

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Çarşamba ve Perşembe günü yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, Soledar'ın büyük bölümünün, yüksek ihtimalle Çarşamba gününden bu yana Rusların kontrolünde olduğunu duyurdu. Söz konusu görüntülerin, "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ihtimalle Soledar'ın şu an büyük bir kısmını hatta belki de tamamını ele geçirdiğini" ortaya koyduğunu ifade eden Enstitü, öte yandan "bu küçük zaferin, Bahmut'un kuşatma altına alınabileceği anlamına gelemeyeceğini" vurguladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov dikkat çekici bir açıklamada daha bulunarak, ülkesinin artık "fiilen" bir NATO ülkesi olduğunu belirtti. "Ülke olarak Ukrayna ve Ukrayna'nın ordusu NATO'nun üyesi oldular. Fiilen, hukuki açıdan değil. Zira hem o silahlara hem de bunların nasıl kullanılacağına dair bilgiye sahibiz" diyen Reznikov, Batı müttefiklerinden kendilerine silah tedariğinin devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

 

AFP / ET,TY

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