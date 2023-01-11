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Rus ve Ukraynalı yetkililer Ankara'da anlaştı

3 saat önce

Ankara'da bir araya gelen Rus ve Ukraynalı yetkililer 40 savaş esirinin takası konusunda anlaştı. Ateşkes içinse görüşmelere ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

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Rusya'nın İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Lubinets ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede 40 savaş esirinin değiştokuşu konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Moskalkova ve Lubinets, Ankara'da bugün başlayan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı sırasında bir araya gelerek yaklaşık 40 dakika görüştü.

Rusya'nın İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova
Rusya'nın İnsan Hakları Komiseri Tatyana MoskalkovaFotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Novoderezhkin

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada taraflar arasında ateşkes sağlanması için görüşmelerin devam etmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Moskalkova, insan hakları ihlallerinin duruldurulması için ateşkesin gerekli olduğunu ve Türkiye'den de Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulmasını istediklerini aktardı.

Türk bir yetkili de Reuters haber ajansına, Moskalkova ve Lubinets'in savaştan kaçan çocukların durumu ve insani bir koridor açılması konularında da temasta bulunabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Dimitro Lubinets
Ukrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Dimitro Lubinets Fotoğraf: TARASOV/Photoshot/picture alliance

Rus ve Ukraynalı yetkililerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edileceği belirtiliyor.

Reuters / HS, EC

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